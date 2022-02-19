疫情｜增30間院舍有個案　累計逾190間　另有患者捐血後確診

第五波疫情未受控，個案仍然持續增加，今日（19日）新增6063宗確診個案，另有7400宗初步陽性個案。現時再多30間安老院舍有員工或院友染疫，累計逾190間有個案出現，涉及逾570名院友及員工。

另外，有患者於西九龍捐血站捐血後確診，他捐出的血已被製成3種血液製品，其中血小板及紅血球已分別供兩名病人使用，醫院會繼續跟進該兩名病人的情況。



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衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，由昨日報告到現時，新增約30間院舍出現個案，包括員工或院友確診、初步陽性、或快速測試陽性的個案。她提到，不斷收到新的院舍個案，累計逾190間院舍有員工或院友染疫，涉及約120多名院舍工作人員、及約450名院友。

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有個案捐血後確診 血液已被使用兩名病人受影

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，紅十字會輸血中心接獲一名捐血人士的確診通知，該名人士在1月27日在西九龍捐血站捐血，捐出的血分別製成3種血液製品，其中血小板用於在屯門醫院一名病人、紅血球用於仁濟醫院另一名病人，餘下的血漿未被使用，已被中心回收。醫療團隊會繼續跟進上述兩名病人的情況，他們目前的檢測均為陰性。

另外，醫管局今日新增約160名員工初步確診，大部份在社區或家居中感染。另有約30病人在入院篩查時初步確診，約有60多名同房病會被列為密切接觸者。

張竹君指，累計逾190間院舍有員工或院友染疫。（廖雁雄攝）