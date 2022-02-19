北葵涌街市及仁愛街市等4個食環街市涉確診　部份明全日關閉清潔

新冠肺炎疫情持續惡化，不少確診個案涉及街市。食物環境衞生署今日（19日）宣布，有4個街市因與確診個案有關連，於今日下午7時提早關閉，涉事街市包括北葵涌街市、仁愛街市、油麻地街市、及大角咀街市。部分街市明日（20日）將全日關閉進行清潔消毒，料最快可於下周一（21日）重開。



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北葵涌街市及仁愛街市周日不營業 料周一重開

食環署表示，因應有確診個案與北葵涌街市及仁愛街市有關連，為審慎起見，兩街巿將於今日下午七時關閉，明日（20日）不會營業，進行清潔消毒工作，以保障街市檔戶及市民的健康及安全。

涉及確診者的工作範圍，食環署表示已即時安排清潔及消毒，在深層清潔消毒工作進行期間，署方人員亦會為街市公用地方及設施進行徹底清潔及消毒，並要求街巿檔戶合作，清潔消毒其攤檔範圍。此外，食環署亦會安排在街市附近範圍清洗街道。

署方續指，會與街巿檔戶保持聯絡，要求他們盡快前往社區檢測中心接受免費檢測，並於街市重開前取得陰性結果，預計街市最快本月21日可重開。

油麻地街市及大角咀街市現初確診個案

另外，因油麻地街市及大角咀街市各與一宗初步確診個案有關，今日下午7時提早關閉。食環署在在街市提早關閉後，於患者工作範圍、街市公用地方及設施等進行清潔消毒工作，並會要求街巿檔戶合作，清潔消毒攤檔。署方另會在街巿外圍及附近街道進行清洗消毒。而曾與該初步確診者相關的街巿檔戶，亦會被要求接受病毒檢測。