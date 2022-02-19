疫情｜多個地盤數十工人染疫　張竹君：要大清洗無要求停工14日

新冠病毒疫嚴峻，《香港01》接獲消息指，本港有多個地盤均有工人染疫，累計有數十人，包括確診或快速測試陽性，其中將軍澳－藍田隧道據報有約20人感染，衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（19日）指，隧道地盤有群組個案，已要求進行大清洗，不過她表示，沒有「硬性規定停工14日」。

翻查去年疫情資料，將藍隧道、啟德、三跑等地盤同樣曾爆疫，當時全被衞生防護中心要求停工14日。



《香港01》接獲消息指，本港有多個地盤均有不少工人染疫，累計人數十人，其中將藍隧道地盤約20人感染新冠病毒，但衞生防護中心連日都未有公布有關個案。張竹君今（19日）於疫情記者會上再次被問到有關情況，指數天前該地盤出現群組個案，已要求地盤進行大清洗，確診患者不要再回到地盤工作。不過，她未有透露相關群組個案數字，指之後數天或仍有傳播，確實數字要再跟進。

其餘地盤亦疑現爆發，問到現時政府對地盤爆疫的處理方法，張竹君指，得悉現時地盤有很多個案，起初感染的個案多是在社區如居住地方感染，後來到地盤再與其他人有接觸，指己通知地盤要關閉並進行大清洗，但明言「冇硬性規定要停工14日」。

翻查過去疫情資料，將藍隧道曾先後於2020年12月及2021年1月先後兩度爆疫，累計有29名及32名工友及密切接觸者確診，而兩次爆疫，衞生防護中心都有要求地盤停工。而過去三跑工程、廣華醫院擴建等地盤，都曾因爆疫而被中心要求停工14日。

▼2021年2月9日，機場三跑地盤停工14日，復工須出示陰性檢測結果▼

