院舍非為檢疫而設　社聯暗批醫管局指摘不公　林正財：會提供支援

根據醫管局最新指示，確診的安老院舍院友原本在醫院的十四天隔離期改為七天，然後送返安老院進行餘下七天隔離。安老事務委員會主席林正財醫生今日（19日）發表聲明，呼籲院舍同工同舟共濟，齊心抗疫。亦表示得到香港社會服務聯會的承諾，日後將協助分派有關儀器到有需要的院舍。



香港社會服務聯會則表示業界明白現時公立醫院已超出負荷，但院舍同樣瀕臨崩潰，應互相合作應對疫情。



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林正財發表聲明，表示政府已採取一系列措施支援院舍，讓院友繼續得到適切照顧，包括為個別有原址檢疫或隔離院友的院舍發放額外津貼以購買個人防護裝備、向合資格員工提供每人每月2,000元的「院舍員工防疫抗疫特別津貼」，為期五個月，以及發出「院舍原址檢疫／隔離」的安排指引。

他又提到正與社會各界研究如何加強支援院舍的工作。其中，香港賽馬會慈善信託基金會研究透過早前推出的「賽馬會院舍防疫設施資助計劃」，為有原址檢疫或隔離院友的院舍提供資助，以添置設施例如空氣淨化器。

另外，政府正研究於原址檢疫或隔離的院舍引入遠距離監察系統，以測量和監察院友的各類健康指數，例如血氧飽和度、脈搏率和體溫，並在有異常反應時作出預警。以協助院舍及時識別有治療需要的長者，及在這非常時期減輕員工日常為院友檢測的工作。香港社會服務聯會亦承諾，日後將協助分派有關儀器到有需要的院舍。

香港社會服務聯會社聯行政總裁蔡海偉表示，業界明白現時公立醫院已超出負荷，但院舍同樣瀕臨崩潰，強調一些不公的指摘無助解決問題。（資料圖片）

香港社會服務聯會社聯行政總裁蔡海偉表示，業界明白現時公立醫院已超出負荷，但院舍同樣瀕臨崩潰，強調一些不公的指摘無助解決問題。蔡指出，院舍不論是空間、人手數量、職員的訓練，均並非為檢疫或隔離中心而設定，確診院友繼續留在院舍，有機會導致感染其他院友及員工的風險上升；加上院舍長者接種疫苗的比率較低，受感染以致患重症的機會亦較高。

社聯建議，醫管局在決定長者是否適宜返回院舍前，除了評估長者本身的健康情況，亦應先了解院舍的實際情況是否有合適的隔離及檢疫裝備及空間、以及相關的護理人員進行所需的醫護監察及照料等，亦應為安老及殘疾院舍提供更清晰的指引，並加強與機構溝通，以便彼此緊密合作。

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