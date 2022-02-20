財政預算案│封面顏色曝光　陳茂波：只要悉心澆灌香港未來更美好

新一份財政預算案將周三（23日）出爐，財政司司長陳茂波將以視像方式發表，新一份預算案封面今日（20日）在陳茂波網誌先曝光。上一份預算案，陳茂波採用「抱有希望」的青綠色，今份則採用啡泥色，陳茂波解釋封面的顏色，正反映他在編製預算案時候的思緒：「泥土之美不在悅目，而是蘊藏豐富的養份可以讓樹苗茁壯成長；樹幹再強，還須根深穩扎，才能不懼風雨、枝繁葉茂。」他堅信「一國兩制」下香港這片土壤，只要悉心澆灌，一定可以成就更美好的未來。至於預算案有什麼糖派、會不會再有消費券，網誌沒漏半點口風。



陳茂波在網誌預告封面將採用啡色，稱反映其在編製預算案時候的思緒。（陳茂波網誌圖片）

第五波疫情來勢凶猛 最新情況與預算案諮詢初期相距甚遠

陳茂波表示，第五波疫情來勢凶猛，令原本自去年起處於復蘇軌道上的經濟，遇上突如期來的沉重壓力，令很多人感到沮喪、甚至陷入困難，這與預算案諮詢初期的情況相距甚遠，故需要積極應對挑戰，配備充足的資源，全力抗擊疫情；也要盡力為市民和中小企紓困，穩住市民信心，同時也要部署中長期的經濟發展並確保經濟及金融安全。

他稱要奮力應對裡外的挑戰，對內要盡快遏止這一波疫情，維護市民健康、公共服務、打工仔飯碗，以至整體社會和經濟的正常運作；對外，面對複雜多變的國際政治和經濟環境，隨時會牽動本港這個細小和全開放的經濟體，引發市場波動和風險，故有必要小心防範。

▼陳茂波任內5份財政預算案封面顏色▼



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封面泥啡色代表泥土蘊藏豐富養份 陳茂波：堅信一國兩制下香港土壤有更美好未來

從網誌相片見到，周三發表的預算案封面是泥啡色，陳茂波稱正反映他編製時思緒：「泥土之美不在悅目，而是蘊藏豐富的養份可以讓樹苗茁壯成長；樹幹再強，還須根深穩扎，才能不懼風雨、枝繁葉茂。」他又堅信「一國兩制」下香港這片土壤，只要悉心澆灌，一定可以成就更美好的未來

2021/22年度預算案封面青綠色

翻查資料，2017年陳茂波出任財政司司長後，當年2017/18年度的財政預算案封面為黃色、2018/19年度則為暖紅色、2019/20年度為粉綠色、2020/21年度為棕色、2021/22年度則為青綠色。