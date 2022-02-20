隔離設施大落後急建近4萬單位　圖解徵用公屋、酒店、體育館分布

第五波疫情來勢洶洶，重創公營醫療系統，亦戳破本港隔離設施嚴重不足的弊病。港府日前徵用新落成公共屋邨樓宇、租用商業酒店和改裝室內體育中心等，料可提供約二萬個額外單位予檢測呈陽性但無病徵，或病徵輕微的人士入住；在中央協助下，本港正盡力短時間內分別在竹篙灣和啟德合共建立約一萬個社區隔離和治療單位，惟未有透露以上設施確實何時啟用。

下文將逐一介紹各個隔離設施實況。



▼2月16日 明愛醫院近急症室的露天空地放滿病人▼



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本港疫情持續嚴峻，近日確診個案以數千宗上升，醫管局已調動各公立醫院內約1,200張一線隔離病床及約600張二線隔離病床，並重啟亞博館作社區治療設施，提供約1,000張病床接收病情相對穩定及有自理能力的病人。

隔離設施不敷應用 患者被迫居家抗疫

不過，每日新增確診人數直逼一萬，現時隔離設施的使用率已超過九成，設施供不應求，不少患者多日來被逼「居家抗疫」，即使成功送院，連日來亦有不少患者在醫院急症室的戶外地方等候，忍受寒風冷雨。

翻查現有隔離設施，政府在本月8日起已逐步將竹篙灣轉為隔離設施，料共可提供約3,500個單位。政府又將鯉魚門公園及度假村約350個單位改作隔離用途。

▼2.18 首間社區隔離酒店投入運作▼



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徵用酒店、公屋、啟德郵輪碼頭

政府近日不斷開拓新的隔離設施，早前已成功物色約4,400個酒店房間納入社區隔離設施酒店計劃，包括荃灣帝盛酒店、富薈馬頭圍酒店、富薈炮台山酒店及富豪東方酒店。

特首林鄭月娥日前透露，曾線上會見香港酒店業主聯會和酒店業主，至今已有21家酒店願意參與成為社區隔離酒店，估計共有逾二萬個房間可成為社區隔離措施，遠超原本七千至一萬個房間的指標。

政府亦再覓公屋作隔離設施，包括皇后山邨第一座和第七座，以及荔景邨恒景樓作為隔離設施，合共可提供3,000多個單位。

此外，政府決定把啟德郵輪碼頭改成社區隔離及治療設施，設置約1,000張病床，有關部門上周五（18日）已實地考察，加快工程進行。

▼2月20日 啟德郵輪碼頭空地方艙醫院及隔離設施動工▼



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竹篙灣啟德再建萬個隔離單位

政府早前尋求中央支援，委託內地的施工團隊在最短時間分別在竹篙灣和啟德的用地，建立約一萬個社區隔離和治療單位，以大大提升抗疫能力。記者曾到現場視察，有工人指「上頭想一個月後完工」，但實際竣工日期仍是未知之數。

林鄭月娥亦表示，港府會盡力尋覓其他地方作隔離及治療設施，包括徵用新落成公屋、租用酒店和改裝室內體育中心等，確保提供二萬個額外單位。按政府至今公布徵用、現有及新增隔離設施，料共可提供近3.8萬單位供患者隔離，但大部分設施未有啟用時間表。

▼2.19 竹篙灣新隔離設施動工▼

