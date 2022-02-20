疫情｜六旬婦稱確診被中轉屋保安拒回家　市建局：非登記住客

六旬婦人居住在旺角豉油街中轉屋多年，昨日（19日）向大廈保安透露其確診消息，她指保安疑因其確診。拒絕再讓她進入大廈。她曾報警求助，惟她並非登記住戶，被逼流浪街頭，無家可歸。她最終叫救護車在醫院過一晚夜，今日再向朋友借錢住酒店，在下午才有得吃第一餐。她稱市建局及保安早知她入住多年，質疑如非確診，為何會在當日告知後被拒入大廈。



市建局稱該婦人非登記住客，及單位是專屬單身男士居住，與紀錄不符。局方強調驅趕行為與她確診無關，並已安排社工跟進。



六旬婦人居住在旺角豉油街中轉屋多年，昨日（19日）向大廈保安透露其確診消息，疑因此被拒進入大廈。（李澤彤攝）

丈夫為登記人現滯留內地 婦人稱已住多年

《香港01》接獲消息，有居住在旺角豉油街12號中轉屋的六旬姓高婦人在昨晚（19日）確診後，被大廈保安禁止進入。記者成功聯絡無家可歸的高女士，她稱昨日下午約3時離開住所，到廣華醫院看症，稱證實為初步確診。

她晚上約6時回到丈夫中轉屋住所，向保安如實透露消息後，便被禁止進入大廈。保安當時稱她並非登記住戶，故不能居住，更著她自己找其他地方住。

高稱她住在該大廈多年，從來沒有被趕離，更準時交租，登記住戶丈夫現時亦因身體不適滯留在內地，故她堅信政府部門及物管公司是知道她確診後，才把她趕離。

▼2月20日 本港天氣寒冷▼



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曾在社區逗留 在醫院度過一晚

高女士被趕走後，曾在附近便利店逗留，又因人有三急，在社區內尋找廁所，增加社區傳播的風險。她其後報警求助，惟她並非登記住戶，警方仍是無法安排她回家。她最終因抵不住寒冷天氣，叫救護車送院看症，在醫院度過一晚，惟身上沒帶太多錢，最終向朋友借錢住酒店，並在今日下午近3時才進食第一餐。

衞生署公布出院條件指示。

市建局：與確診無關連 單位限單身男士居住

記者向市建局查詢事件，局方承認高女士的丈夫是登記住戶，接獲她確診消息，並希望在單位隔離。但是局方稱高女士非登記住客，及單位是專屬單身男士居住，與紀錄不符，故被要求離開。

局方強調驅趕行為與高女士確診無關，並在記者查詢後，已安排社工跟進。