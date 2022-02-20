疫情｜獵鷹號實驗室設備今運抵九龍公園　料每日檢測量達8萬份

第五波疫情失控，特首林鄭月娥日前公布，將參考澳門做法，要求市民進行2至3次檢測。廣州金域醫學集團的「獵鷹號」硬氣膜實驗室，亦於昨（19日）運抵本港，並於今（20日）運送至九龍公園體育館準備搭建。實驗室的設施包括試劑準備區、擴增區、樣本處理區等，每日的檢測量達8萬份。因此實驗室啟動後，金域醫學在港的每日檢測能力，能提升至20萬份。



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不斷有工作人員於九龍公園體育館運送物資

《香港01》記者今日黃昏於九龍公園體育館視察，發現後門及側門位置皆放置了檔板，有兩名工作人員在門口看守，隱約能看見場館內的印有「廣州實驗室」字樣的藍色帳篷。同時體育館後門位置停泊了一輛紫色貨櫃車，不斷有工作人員把物資運送到體育館內。

實驗室曾參與內地廣州、西安、南京等城市抗疫

該五艙合一的硬氣膜實驗室「獵鷹號」，為金域醫學與廣州實驗室，針對大規模疫情爆發而設，當中包括試劑準備區、擴增區、樣本處理區等，配有最先進的全自動核酸提取儀、全自動點樣儀、PCR等設備。該實驗室早前更參與內地廣州、西安、寧夏、南京、揚州等城市的抗疫工作。

而金域醫學於第五波疫情，主要負責的檢測工作包括︰醫管局、衞生署、機場、強制檢疫酒店、社區檢測中心、近20個流動採樣站、圍封檢測等。此外，金域醫學上周緊急啟動香港的第二實驗室，近日已投產使用，連同剛到港的獵鷹號硬氣膜實驗室，估計每日佔本港核酸檢測量約20萬。

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