確診政府僱員｜灣仔號胡忠大廈2員工確診　涉衞生署、知識產權署

本港第五波疫情失控，政府多個部門亦無可避免。衞生署、知識產權署今（20日）分別有僱員確診或檢測結果初步陽性。患者工作地點同樣位於灣仔號胡忠大廈，故大廈18樓的旅遊健康中心、火葬許可證、知識產權署24樓公眾櫃檯均須暫停服務。



患者工作地點同樣位於灣仔號胡忠大廈。（資料圖片）

[19:40] 衞生署公布，位於灣仔號胡忠大廈18樓的旅遊健康中心，一名外判清潔員工的病毒檢測呈初步陽性，已徹底清潔和消毒工作地點。該中心以及相連的火葬許可證辦事處將於周一關閉。

衞生署指，該名外判員工主要於旅遊健康中心及火葬許可證辦事處負責清潔工作，工作期間有佩戴口罩。患者曾於上周四（17日）接受檢測呈陰性，最後工作日為上周五（18日），同日出現病徵，並於翌日（19日）的病毒檢測呈初步陽性。

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[19:18] 知識產權署公布，1名於灣仔胡忠大廈24樓公眾櫃檯工作的員工確診，最後上班日為2月15日。由於該櫃檯早於2月7日起關閉，故患者只支援投遞箱服務，工作期間亦與同事保持適當社交距離，並有佩戴口罩及遵從防疫措施。署方已要求同層相關職員接受病毒檢測，並在家工作直至取得陰性檢測結果，亦已徹底清潔及消毒患者工作地點。

至於知識產權署設於胡忠大廈24樓的投遞箱服務，將於周一至周三暫停。市民可繼續透過電子提交系統，使用註冊處服務，或以郵遞方式提交文件。詳情可參閲署方網頁及香港知識產權公報的公告；如有查詢，可致電熱線2961 6901或2961 6820。

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