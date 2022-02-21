家庭醫生倡私院接收輕症新冠患者　紓公院壓力　私院聯會指有困難

本港疫情嚴峻，醫管局正研究公私營合作，冀將部分正在康復及療養病人轉往私家醫院，疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和今日於港台《千禧年代》受訪時指，私家醫院具備環境條件，且負壓病房可於一周內改建而成，促私院在此非常時期協力承擔新冠肺炎病人，紓緩公院壓力；私家醫院聯會主席何兆煒則表示，私家醫院接收新冠患者有實際困難，協助公立醫院分流其他康復及療養病人較可行。



疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和 (資料圖片)

林永和提到，確診病人急增，不少公立醫院醫生反映指用膳及如廁亦無時間，且院內負壓病房飽和，醫院上下膽戰心驚。他又預視，當疫情持續，若每日確診達到3至4萬人，當中因重症入院者即使只佔1%，公院亦應接不暇，或隨時重演日前病人濟留醫院戶外範圍情況。

林永和期望方艙醫院盡快落成，但與此同時，他建議在此非常時期，私家醫院可協力分流診治確診患者，「希望唔好視為壓力，值得探討可唔可行」。他續說，負壓病房可於一周內改建而成，盼私院因應情況詳加考慮，亦可分程度接收確診患者，首階段成可考慮接收輕症病人。

他又指，得悉不少私院拒診快速測試陽性病人，結果患者需往急症室或私家醫生診所求醫，但診所環境狹窄，空氣不流通，他認為空氣流通的私院環境較有條件，如協力接收患者，相信可減急症室及社區感染風險。

醫管局正探討將部分正在康復及療養病人轉往私家醫院，其建議是否過於進取？他認為僅反映公院醫生看法，相信其他做法對騰空醫院空間亦有幫助。他又指，方艙醫院落成需時最少10天，惟此兩周是抗疫關鍵，盼私院倘願意出手，「盡快扑鎚。」

私家醫院聯會主席、前醫管局行政總裁何兆煒 (資料圖片)

私家醫院聯會主席、前醫管局行政總裁何兆煒則認為，私家醫院隔離設施未能應付所需，由私院接收新冠患者的做法不切實際，他又引述食衞局局長陳肇始電話對話，指對方亦明白私院難處，當局亦同意由公院專注接收新冠患者，並將部分正在康復及療養病人轉往私家醫院，騰空病床，公私營正循此方向探討。

他又指，各私家醫院人手亦面臨限制，以其醫院為例，共有500張病床，屬中型醫院，惟部分服務亦受疫情影響，他提到，有員工家人確診，無法值勤，亦有員工確診，令其他同事要檢測或檢疫，「編更都編唔到。」何又提到，昨日傍晚接獲當局清單，可行轉介病人包括未來四星期已預約的腫瘤手術、內窺鏡、癌症電療、化療、婦產科病人等，他相信私院能發揮作用，因病人流轉快，醫護處理能力亦強，但各院需時檢視各自人手及床位情況。

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