民政署向多區污水大廈派快速測試包　東駿苑、將軍澳嘉悅等上榜

第五波疫情失控，本港昨（20日）新增6,067宗確診個案。政府凌晨宣布，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊，近日於多個地區檢測到污水呈陽性的結果。為跟進在中西區、東區、九龍城、觀塘、北區及西貢的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署由今日（21日）起，陸續向相關地區派發快速測試套。



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因污水檢測呈陽性，將獲派發快速測試套裝的住所包括觀龍樓、東駿苑、德朗邨、翠屏（北）邨翠桉樓、花園大廈(全部9座)、燕崗村及將軍澳嘉悅。民政事務總署由今日起，向以上地區的住戶及工作的清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。

向在華明邨工作人士派發快速測試套裝

另外，民政事務總署（北區民政事務處）將會由今日（21日）起，陸續向在華明邨工作的清潔員工及物業管理員工派發快速測試套裝，政府呼籲有感染風險的人士「願檢盡檢」，以達致「早發現、早隔離、早治療」。

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由於快速抗原測試只可作參考用途，如快速測試檢測結果呈陽性，應再進行核酸檢測。為審慎起見，應做好個人防護措施及盡量留在家中，避免外出，並尋求親友協助，循現有途徑取得和遞送深喉唾液樣本收集包。

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於「污水檢測呈陽性的地區」内居住或工作的人士，如快速測試結果呈陽性，亦可由今日（21日）起致電政府為「污水檢測呈陽性地區内的快速測試結果呈陽性人士」所設立的24小時熱線2280 4772，以獲安排專人上門派送鼻腔拭子樣本收集包及收取樣本進行核酸檢測以作覆檢，費用全免。如結果仍然呈陽性，衞生署及醫院管理局會按照機制，視之為檢測呈陽性／初步陽性的個案處理。若這些人士在有結果前開始出現徵狀，則可按自身需要徵詢家庭醫生意見。若出現嚴重徵狀（如持續高燒達攝氏38度或以上，或有氣促、心悸、心胸痛等情況），請緊急致電999熱線，以盡快安排救護車入院。