疫情．2.21｜增7533宗確診再創單日新高　「疫苗通行證」周四實施

新冠病毒第五波疫情Omicron失控，衞生署今日（21日）公布新增7,533宗確診個案，，再創單日新高，累計增至逾6萬宗。政府今日公布本周四起實施「疫苗通行證」。



【23:20】新冠病毒疫情嚴峻，更掀起快速測試劑搶購潮，但測試劑價格差距大，一次測試由十多元至百多元。深水埗有不少店舖和街邊檔近日有銷售快速測試劑，記者買到格價為19、25及30港元的套裝，發現其中一款「Aikang」的快速測試套裝，雖然在包裝盒上印有歐盟「CE」認可標誌，但經查證並不在歐盟認可的2019冠狀病毒快速測試套裝名單上，公司網頁則刊有該款快速測試套曾於2020年10月9日獲歐盟發出認可證書。

「Aikang」快速測試套裝包裝盒上印有歐盟「CE」認可標誌，但未能在網上名單找到。（馬煒傑攝）

【22:47】第五波疫情失控，協助香港應對疫情的廣東省醫療救治專家組、內地流行病學專家團，於今（21日）繼續考察行程。前者曾到訪威爾斯親王醫院及兒童醫院視察，後者則到訪港大公共衞生學院的實驗室參觀，並與衞生署署長林文健和衞生防護中心總監徐樂堅會面。



此外，原定於明日（22日）完成考察的內地流行病學專家團，留港時間延長至2月28日，以支援衞生防護中心的流行病學調查工作。

【22:39】食物環境衞生署物安全中心公布，四個進口冷藏食品包裝樣本對2019冠狀病毒病病毒檢測結果呈陽性，亦已指令進口商將涉事批次的牛肉及豬皮全部銷毀，食安中心亦會加強對同類產品的檢測。

食安中心早前從一批約1,100箱（約29公噸）由巴西經海運進口的冷藏牛肉，抽取共36個樣本進行檢測，化驗結果顯示一個外包裝樣本及兩個內包裝樣本對病毒檢測呈陽性。該批牛肉進口後一直存放於青衣一倉庫，沒有流出市面。

食安中心早前亦從一批約300箱（約七公噸）由波蘭經海運進口的冷藏豬皮，抽取共12個樣本進行檢測，化驗結果顯示一個內包裝樣本對病毒檢測呈陽性。該批豬皮進口後一直存放於荃灣一倉庫，沒有流出市面。

▼2月21日強制檢測名單▼



【22:28】第五波疫情失控，本港今（20日）新增7,533宗確診個案。食衞局今晚公布，最新強檢大廈名單共新增22幢，以屯門及沙天水圍各佔2幢為最多。至於大澳亦有1幢上榜，為大澳龍田邨天寧樓。私人大廈方面，亦有荃灣環宇海灣5座。

▼2.21 深水埗南昌邨昌謙樓及昌逸樓圍封檢測▼



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【21:27】第五波疫情失控，首批中央援港的抗疫物資昨午（20日）已抵港，其中聚協昌（北京）藥業有限公司緊急調配的15萬盒「金花清感顆粒」，由商務及經濟發展局局長邱騰華代表港府接收。



邱騰華今（21日）接受電台訪問指，快速抗原測試包將優先派發給前線人員及院舍，又指若日後醫療設備不足，不排除向中央提出支援。

【18:58】深水埗南昌邨昌謙樓及昌逸樓排放的污水樣本對新冠病毒檢查呈陽性，懷疑在大廈內有隱形患者，當局晚上6時半將兩大廈列為「受限區域」，受檢人士須留在其處所並接受強制檢測。受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（22日）下午約1時完成此行動，視乎檢測結果，行動或會延長。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨0時前接受檢測。

【17:56】第五波疫情嚴峻，有傳養和醫院出現大爆發，逾30名醫護染疫。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮指手上沒有相關資料，但因確診個案數字高企，醫療機構醫護染疫時有發生。



養和醫院未有交代醫護感染數字，僅回覆指如快速測試結果呈陽性，必須向上級及醫院的感染控制組報告，並且留在家中，不用上班；如為確診者的緊密接觸者亦不宜上班，並須依照醫院感染控制組的指引接受病毒核酸測試，證明為陰性方可返回工作崗位。

【17:20】由於現時社區內有不少確診個案未能及時送院、又或送到社區隔離設施，衛生防護中心表示，如確診者未能收到衛生防護中心的電話，以及有家居接觸者在家，當局將於未來二至三日向未入院個案派資訊及測試包，設網上平台收集家居接觸者資料會陸續發檢疫令，由今天起初確診及密切接觸者會獲安排派資訊檢測和電子手帶，讓他們可以知道可如何做。

【16:33】今增7533宗確診再創新高，數字首次升破7500宗。醫管局公布，過去24小時有13名患者死亡，分別為7男6女，最年輕的是11個月大，最年長的則是97歲患者。醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，11月大女嬰健康狀況一直良好，但曾出現持續抽促，在2月19日上午到將軍澳醫院急症室求診，醫護為佢急救，測試後發現陽性，CT值較低約17左右。救護車轉伊院兒科深切治療部，並為女嬰插喉，留醫隔離病房。但情況持續惡化，女嬰心肺功能一度停頓，經搶救仍危殆昨黃昏6時59分離世。其後醫管局再補充，女嬰一家的快速測試均呈陽性，包括父母、８歲兄及孖生妹妹。

【15:34】香港賽馬會確認，練馬師葉楚航今晨在沙田馬場進行的定期新型冠狀病毒檢測中呈陽性結果。

葉楚航於上星期所有核酸檢測中，包括昨天（2月20日）均持續取得陰性結果，因此可出席昨天的沙田賽事及今早的晨操。馬會指，葉楚航於上星期所有核酸檢測中，包括昨天（20日）均持續取得陰性結果，因此可出席昨天的沙田賽事及今早的晨操，惟獲悉葉楚航今晨的核酸檢測結果呈陽性後，隨即諮詢馬會的首席醫療主任，採取一系列的迅速行動包括隔離葉楚航以待衞生署的進一步指示，並正追查葉楚航是否有任何密切接觸者，並將按規定安排隔離及檢測。

香港賽馬會確認，練馬師葉楚航今晨在沙田馬場進行的定期新型冠狀病毒檢測中呈陽性結果。（資料圖片）

▼2.21 馬鞍山頌安邨頌和樓圍封檢測 ▼



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【15:20】疫情持續，政府今日（21日）公布，馬鞍山頌安邨頌和樓的污水樣本對新冠病毒呈陽性，疑大廈內有隱形患者，感染風險有機會較高，今日下午2時半起「圍封」，預計明日（22日）中午12時解封，政府預告會視乎情況，行動有機會延長。

【15:15】政府將於周四（24日）起全面推行疫苗通行證，涵蓋商場、百貨公司、超級市場及髮型屋等23類處所，政府今（21日）公布執行細節。食物及衞生局表示，日後將分為主動及被動查核處所，市民前往後者場所（如商場、超市、街市等）毋須主動出示疫苗接種記錄，但執法人員或隨機抽查，呼籲市民隨身攜帶針紙或電子針卡，「好帶身份證出街咁。」

▼2月10日 「疫苗通行證」D類食肆實施首日▼



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食物及衞生局副秘書長（衞生）蔡傑銘表示，有見及本港疫情仍然嚴峻，社交距離措施有進一步收緊的空間，將推行的疫苗通行證適用於食肆、超級市場、街市、商場、百貨公司等，屆時只有接種疫苗人士或獲豁免人士可進入。

▼2月21日 市民冒雨冒寒排隊檢測▼



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【14:59】食物及衞生局副秘書長（衞生） 蔡傑銘表示，法例上容許疫苗通行證上有豁免，但要有合理性，係咪只經商場返工或返屋企，而不是順便購物？可以酌情，但想市民明白，疫苗通其實不是很複雜，打針就可通過這些地方。

【14:43】被動查核處屬新事物，市民如需要進入商場、百貨、超市，街市或市集等，負責人要在出入口展示，確保員工而非顧客符疫苗要求；非員工唔使主動出示，但執法人員隨機抽查。食物及衞生局副秘書長（衞生） 蔡傑銘表示：「換言之，進入商場、百貨、超市，街市或市集等上述處所，與帶身份證一樣，帶疫苗接種記錄。」

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【14:27】「疫苗通行證」周四（24日）正式實施，出入商場、超市、街市、食肆等地方的市民必須至少接種一劑新冠疫苗。食物及衞生局等官員今午（21日）介紹「疫苗通行證」具體執行安排前，「安心出行」APP有最新更新，在程式中加入「返回上一個場所」按鍵，應是方便市民在離開商場內食肆後，毋需在離商場前要先到商場入口重新掃碼。

「安心出行」App已有最新更新，在程式中加入「返回上一個場所」按鍵。

【13:57】疫情持續，衞生署公布2月20日確診大廈名單，涉及3288幢大廈，不過，新上榜大廈則大幅減少，只有75幢。元朗錦綉花園疫情蔓延，錦綉花園L 段第四街有新確診；九龍區「窩山」瓊苑及大角咀海景高尚住宅君滙港6 座亦上榜。另外，不少非住宅地點榜上有名，包括香港理工大學學生宿舍、香港耀能協會賽馬會田綺玲學校、大興邨鄰舍輔導會大興宿舍等。

新界區有30幢，元朗錦綉花園疫情繼續擴散，新增 L 段第四街，屯門有嘉悅半島 1座，沙田有沙田第一城 43 座及駿景園 11 座，荃灣有海濱花園海寶閣及荃景花園第 8 座。

【13:39】 政府發言人今日（21日）宣布，由於運作受寒冷天氣影響，為安全起見，粉嶺和興遊樂場短期社區疫苗接種中心的接種服務將由下午二時三十分起暫停，至二月二十四日上午九時恢復。

因該疫苗接種中心關閉而受影響的預約會自動延期，受影響人士將會接獲電話短訊通知新的接種日期和時間。此外，該疫苗接種中心於二月二十四日至三月二日暫停派發「即日籌」，有關安排將於三月三日恢復。

【13:15】屯門醫院發言人今日（21日）就昨日公布有病人自行離院作以下最新公布，指該名七十歲男病人今日早上已被尋回，會送院接受檢查。

【12:57】第五波失控，昨（20日）再增6,067宗確診，食衞局最新公布的強檢大廈名單亦新增21幢，以葵青區及沙田區各佔3幢為最多。政府在強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測之時，今日（21日）起於東涌道足球場及東薈城露天廣場增設流動採樣站，令全港各區今日合共有71個地點設有社區檢測中心或流動採樣站提供檢測服務。

東薈城露天廣場流動採樣站今午12時正式投入運作，今早， 有身穿「中國衞生」外套的內地支援香港人員到場視察及協助，為在該處重建採樣站作準備。

東薈城露天廣場及東堤灣畔公共空間分別於今（21日）起增設流動採樣站，暫定提供服務至周四（24日）。（香港01圖片）

政府宣布，今日會於東涌道足球場和東薈城露天廣場增設流動採樣站，而鑑於疫情嚴峻，為盡快堵截病毒傳播及減少檢測點的輪候人流，多個檢測點已陸續設置派籌機試行即場派籌，並會視乎不同場地的實際情況考慮在更多合適的檢測點推行類似安排。

【11:48】第五波疫情掀起快速測試劑搶購潮，但市面款式五花八門，市民該如何選擇？中大生物醫學學院兼任副教授、相達生物科技董事長招彥燾今日（21日）表示，購買前可先了解有否美國、歐盟或內地認證；有否中文說明書；以及是否被歐盟除名的品牌等。



他建議，市民毋須急於連續試兩個不同牌子的試劑，兩者可相隔1、2小時，倘曾與確診者接觸，可在會面後第二日起連續測試，3至5日均呈陰性，相信可放心。

招彥燾在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，購買快速測試劑前，最好先留意有否三款主流政府認證，包括美國FDA、歐盟CE，或中國NMPA；其次是最好有中文說明書，以及留意是否被歐盟出信除名的品牌。他指出，全球快速測試劑至少一半在內地生產，認為其生產素質非常好，但使用前要留意生產日期，以及包裝上有否清楚列明用途、有否消毒。

招彥燾建議，市民毋須急於連續試兩個不同牌子的試劑，兩者可相隔1、2小時，倘曾與確診者接觸，可在會面後第二日起連續測試，倘3至5日均呈陰性，相信可放心。（資料圖片 / 羅國輝攝）

【10:29】全國政協常委唐英年的司機，以及辦公室兩名秘書的家人，由於對新冠病毒呈陽性，唐英年曾與三人接觸。他目前快速測試呈陰性，但將會告假，未能出席3月上旬的全國政協會議。

唐英年發言人表示，唐先生的司機及辦公室兩位秘書的家人先後檢測呈陽性，現都在隔離中。唐先生和這三位人員之前有緊密接觸，基於防疫考慮，唐先生唯有請假，未能參加會議。唐先生亦已經進行快速檢測，結果是陰性。

【09:41】全國人大常委譚耀宗在《環球時報》撰文，表示當前是香港抗疫兩年多以來，最嚴峻的時刻，希望特區政府和公務員虛心向內地學習，借鑑後者成熟的抗疫經驗。

譚耀宗指出，由於香港的疫情在過去一段時間有明顯緩和的跡象，特區政府和社會各界普遍都有所鬆懈。因此，這次疫情突然再次升溫，特區政府反應的確有些措手不及，並出現了一些不必要的混亂。

▼2月20日 彩榮路體育館暫時用作接收等候入院長者▼



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【09:03】本港疫情嚴峻，醫管局正研究公私營合作，冀將部分正在康復及療養病人轉往私家醫院，疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和今日於港台《千禧年代》受訪時指，私家醫院具備環境條件，且負壓病房可於一周內改建而成，促私院在此非常時期協力承擔新冠肺炎病人，紓緩公院壓力；私家醫院聯會主席何兆煒則表示，私家醫院接收新冠患者有實際困難，協助公立醫院分流其他康復及療養病人較可行。

疫苗可預防疾病科學委員會成員、家庭醫生林永和 (資料圖片)

昨日總覽：疫情．2.20｜確診個案累計52830宗 啟德社區隔離設施動工

▼2月20日 九龍公園體育館設「獵鷹號」硬氣膜實驗室▼



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【01:50】第五波疫情失控，本港昨（20日）新增6,067宗確診個案。政府凌晨宣布，環境保護署與渠務署連同香港大學跨學科團隊，近日於多個地區檢測到污水呈陽性的結果。為跟進在中西區、東區、九龍城、觀塘、北區及西貢的污水檢測呈陽性的結果，民政事務總署由今日（21日）起，陸續向相關地區派發快速測試套。

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▼2月20日強制檢測公告詳情▼



【00:01】第五波疫情失控，食衞局昨晚公布，最新強檢大廈名單共新增21幢，以葵青區及沙田區各佔3幢為最多。有個私人住宅或屋苑上榜，當中青衣灝景灣曾於上周一（14日）上榜。

港府日前宣布修改準則，政府會容計在家中已等候14天、一直未被隔離的患者，在快速測試呈陰性後，可被視為「無傳播風險」，自由離開家居。(政府「添馬台」FB專頁圖片)

▼2月20日 啟德郵輪碼頭空地方艙醫院及隔離設施動工▼



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▼2月20日 利東邨檢測站人龍等候檢測▼



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▼2月20日 屯門安定友愛檢測站人數不多▼



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▼2月20日 彩榮路體育館暫時用作接收等候入院長者▼

