快速測試劑｜平至19元有售　招彥燾稱不算超級離譜　3個位要留意

第五波疫情掀起快速測試劑搶購潮，但市面款式五花八門，市民該如何選擇？中大生物醫學學院兼任副教授、相達生物科技董事長招彥燾今日（21日）表示，購買前可先了解有否美國、歐盟或內地認證；有否中文說明書；以及是否被歐盟除名的品牌等。

他建議，市民毋須急於連續試兩個不同牌子的試劑，兩者可相隔1、2小時，倘曾與確診者接觸，可在會面後第二日起連續測試，3至5日均呈陰性，相信可放心。



招彥燾建議，市民毋須急於連續試兩個不同牌子的試劑，兩者可相隔1、2小時，倘曾與確診者接觸，可在會面後第二日起連續測試，倘3至5日均呈陰性，相信可放心。（資料圖片 / 羅國輝攝）

留意是否具美國、歐盟或中國認證 最好有中文說明書 了解品牌曾否被歐盟除名

招彥燾在商台節目《在晴朗的一天出發》表示，購買快速測試劑前，最好先留意有否三款主流政府認證，包括美國FDA、歐盟CE，或中國NMPA；其次是最好有中文說明書，以及留意是否被歐盟出信除名的品牌。他指出，全球快速測試劑至少一半在內地生產，認為其生產素質非常好，但使用前要留意生產日期，以及包裝上有否清楚列明用途、有否消毒。

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售價太平有可疑 美國歐盟平價測試包亦介乎19港元價位

對於坊間有售19元一包快速測試劑，招彥燾形容「不是超級離譜」，皆因美國、新加坡及歐盟有部分平價測試亦在類似價位，但一般售價中位數是50至60元。但他解釋，「價錢較難作為判斷，但如果價錢太平，會有些可疑」，例如拭子須消毒、殺菌後才放心放入鼻腔，如太便宜，擔心拭子有否經過消毒或質素會否較參差，影響檢測。

他又指，目前快速測試劑屬「海鮮價」，售價取決於生產商及代理商的中間收費，以及廠方的生產量，如大量生產，或可薄利多銷。

歌手林欣彤早前稱自我檢測結果不一，但自己有明顯病徵。（IG/@maglam）

連續採樣或影響檢測結果 可待1、2小時後再採集

至於有藝人兩次自我檢測結果有不同，招彥燾指情況常見，或與採樣有關，解釋指最先撩鼻的拭子已採走鼻腔內的濕潤物質，其後再採集或已乾了，影響結果。他建議市民不必急於連續採樣，可待1、2小時後再採集。

他又指，Omicron的潛伏期較短，如今天曾接觸確診者，可在翌日起每天自行檢測，倘3至5日均呈陰性，料已可放心。