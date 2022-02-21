全民檢測︱胡定旭認為需有足夠隔離措施配合　倡港府租借大型郵輪

政府正研究推行全民強制檢測，華昇診斷中心董事長胡定旭今(21日)接受港台《千禧年代》訪問時表示，倘無禁足令配合，專家建議的單日完成較難執行，認為按目前各檢測實驗室載量計算，大約一星期可為全港市民進行兩至三次檢測。

他又提到，全民檢測一定要有足夠隔離措施配合，否則不奏效，建議港府考慮租借大型郵輪作隔離設施。



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胡定旭表示，全民檢測每日化驗量要求，需視乎全民檢測執行日數而定，有專家認為一日內完成全民檢測最為理想，但胡定旭認為，乏禁足令配合難以執行，倘全民檢測敲定於3至7天內、所有市民需完成兩次，他相信本港各檢測實驗室每日合共能夠為200萬至300萬名市民做檢測，預計能夠配合。

他又提到，全民檢測一定要有足夠隔離措施配合，「唔隔離的話，做全民檢測都無咩用」，倘最終有數萬人確診，需有足夠隔離設施予患者入住，他認為政府必需具備一條龍配套，亦可考慮租借大型郵輪作隔離設施。

至於全民檢測具體情況，他認為可先考慮全港執行，再根據科學數據分析，分區或按不同風險程度地區進行。



他又提到，其火眼實驗室每日可達30萬個單管通量，第二及第三套火眼實驗室已抵港，正等候港府提供場地設立，他認為連同檢測實驗室而論，人手是最關鍵，需足夠人員採樣及實驗，後者更需具備經驗，需靠中央支援本港，料單是技術室已需內地支援數千人始足夠應付。

華大基因旗下的華昇診斷中心董事長胡定旭 (資料圖片)

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