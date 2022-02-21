聯合醫院地庫設臨時病人等候區　梁子超倡將復康醫院改成指定醫院

第五波疫情持續惡化，近日多間醫院在室外設臨時帳篷，多名未入院的病人冒著寒冷在該處等候。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞上周五（18日）宣布，即日將醫院內所有可用空間、或醫院以外的室內場地，並安排病人在室內等候。



基督教聯合醫院發言人向《香港01》表示，將醫院地庫一樓部分供員工使用的位置，劃分為臨時病人等候區。等候區内設置多部裝有高效能空氣微粒子過濾器 （HEPA Filter)）的空氣清新機，換氣率達每小時12次。此外，醫院工程部及感染控制組曾於等候區啟用前，進行煙霧測試，確保空氣單向流向等候區，再經HEPA Filter過濾後排出，不會流向其他位置。



呼吸系統科專科醫生梁子超坦言，將病人搬進室内等候治療並非良策，目前將非新冠肺炎患者，以及高度懷疑感染個案或新冠肺炎患者（包括快速測試呈陽性、初步確診、確診、密切接觸者）分流才是重要一環，一方面避免交叉感染的風險，另一方面能夠處理海量病人。他又建議將復康醫院改成指定醫院，供高度懷疑個案及新冠患者接受隔離治療。



基督教聯合醫院發言人表示，醫院地庫一樓部分供員工使用的位置，劃分為臨時病人等候區。（資料圖片）

微粒子過濾器空氣清新機換氣率每小時12次

聯合醫院發言人表示，因應第五波疫情求診病人急劇增加，加上近日天氣嚴寒，為免病人要在室外地方等候，醫院作出緊急應變，將地庫一樓部分供員工使用的位置，劃分為臨時病人等候區，讓病人得以在室內地方等候入院。

臨時病人等候區於上周五啟用，設有多部裝有高效能空氣微粒子過濾器 (HEPA Filter) 的空氣清新機，換氣率達每小時12次，相當於隔離病房的換氣率。醫院工程部及感染控制組於臨時病人等候區啟用前，曾進行煙霧測試，確保空氣單向流向等候區，再經HEPA Filter過濾後排出，不會流向其他位置。而等候區24小時有保安員駐守，嚴禁其他病人或職員進入。

呼吸系統專科醫生梁子超建議將復康醫院改成指定醫院，供懷疑個案及新冠患者接受隔離治療。（資料圖片）

梁子超：現時最重要的是分流新冠患者與其他求診者

梁子超認爲，政府將病人移入醫院等候區屬於門面功夫，因爲在臨時帳篷等候的病人不全是新冠肺炎患者，若將新冠肺炎患者及非新冠肺炎患者放置在同一地方，將增加交叉感染及連鎖爆發的風險。他强調現時最重要的是分流，即把非新冠肺炎患者，以及高度懷疑感染個案或新冠肺炎患者（包括快速測試呈陽性、初步確診、確診、密切接觸者）分開處理，並建議增設分流站、指定醫院及指定醫療中心，集中處理這類高度懷疑個案及新冠肺炎患者。

他表示，目前醫院經常出現爆疫情況，因此現時政府採取混合處理病人的模式不可取。他指，復康醫院本身有人力，而且能夠提供基本及足夠的醫療設備，可應付病情中度或以上的患者，因此建議政府將復康醫院改成指定醫院。他又指，復康醫院可以為員工提供住宿設施，避免傳染家人。更可動用50歲以下，已接種疫苗的醫護人員。因爲就算受感染也較少出現嚴重病情，通常約5至10日就能康復，並可重新照顧院内病人。

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