星之子陳易希提供免費視像智能管理平台3個月　盼助中小企度難關

第五波疫情嚴峻，不少中小企如健身、舞蹈、補習等教學中心受影響須停止實體課程，生意受創。有「星之子」之稱的科創公司Bull. B Tech創辦人陳易希盼為中小企及自僱人士紓困出一分力，宣佈於今日（21日）起為受影響人士免費提供「智能管理平台Classeek」，預計為期3個月，盼幫助受疫情影響人士可透過網上實時視像平台度過難關，維持生計。



有「星之子」之稱的科創公司Bull. B Tech創辦人陳易希盼為中小企及自僱人士紓困出一分力，宣佈於今日（21日）起為受影響人士免費提供「智能管理平台Classeek」，預計為期3個月，盼幫助受疫情影響人士可透過網上實時視像平台度過難關，維持生計。（Bull. B Tech提供圖片）

政府早前宣佈收緊防疫措施，一系列指定處所如健身室、美容院及活動場所等必須停止營業，直至另行通知。一些以實體上課或面授為主的健身班、舞蹈班、泰拳班及補習社等均受影響而生意重創。科創公司Bull. B Tech創辦人陳易希坦言，明白各行各業目前困難重重，故決定免費提供Classeek智能管理平台，讓受影響中小企及自僱人士使用，申請者可透過電郵或填妥連結表格申請。

「希望大家不用手停口停」

陳易希表示，申請者可免費使用3個月，名額不限，「我們也是中小企，希望大家能夠互相幫助，共渡難關，在這段疫情嚴峻時期，我們讓有需要的中小企免費使用Classeek平台，希望大家不用手停口停，幫助大家應對疫情。」

陳易希創立的科創公司Bull. B Tech團隊開發了具即時視訊教學功能的一站式智能管理程式Classeek，現時已有多間學校使用。陳形容，現時不少教學中心均為中小企及自僱導師，即使希望採用遙距視像教學模式，亦面對很多行政困難，需重新建立預約上課及學生管理等系統，而Classeek程序具備即時視像播放和會議功能，他希望該程式能協助中小企快速變陣至視像會議及遙距教學，導師亦可上載教學影片，該程式又可設定觀看權限，避免教學影片被人盜用或轉載。

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Classeek是一個具實時傳送視像功能及處理行政系統的應用程式，能一站式自助管理，由課程預約報名、通知學生、點名安排等行政工作，均由系統自動管理，導師無須花費大量時間處理行政工作，可減省行政成本，導師亦不用自行整理學生報名資料，應用程式可將課堂連結發送至相關學生，並向他們發送通知提醒上課。

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