港鐵6名員工初步確診　涉紅磡站、天水圍站　另15宗快測檢測陽性

本港新冠疫情失控，港鐵今晚（14日）表示，得悉6宗員工初步確診感染個案，涉及紅磡站、天水圍站、烏溪沙站，其餘為非前線員工，隸屬市務及客戶體驗部和物資倉務部。此外，港鐵亦公布，暫錄得15宗快速測試結果呈陽性的個案。



快測檢測陽性個案5人屬前線員工

港鐵公司公布，其中3宗涉及前線人員，包括1名在紅磡站的站務員、1名天水圍站的兼職月台助理員工，以及1名在烏溪沙工作的承辦商清潔員工。另外3宗則涉及非前線人員，分別隸屬市務及客戶體驗部和物資倉務部，以及1名承辦商的員工。

港鐵公司亦指，錄得15宗快速測試結果呈陽性的個案，當中有5宗涉及前線人員，包括4名分別在旺角東站、杏花邨站、深水埗站及九龍站的站務員，以及1名在大埔車廠工作的巴士車長。其餘10宗為非前綫員工，分別隸屬企業保安部、基建維修部和鐵路車輛維修部。上述港鐵職員現正留在家中，等候衞生署進一步指示及安排。

港鐵公司指，為審慎起見，正分別追蹤上述每宗個案的密切接觸者，並會採取相應的跟進行動。此外，亦安排徹底清潔和消毒有關工作地點，並以｢消毒機械人｣進行深層清潔及消毒，以及加強相關輕鐵站與月台、巴士和巴士站的清潔工作。

（香港01製圖）

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