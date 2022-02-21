嶺大校長鄭國漢明年8月31日約滿榮休　為第4位不續任大學校長

繼科大校長史維、城大校長郭位及教大校長張仁良宣布不續任後，嶺南大學今日（21日）亦宣佈，校長鄭國漢將於2023年8月31日任期屆滿後榮休。鄭國漢表示，很榮幸與志同道合的同事，一同實現嶺大成為世界和亞洲首屈一指博雅大學的願景，感激大學校董會和諮議會的指導和支持。嶺大表示，校董會已經成立遴選委員會，統籌新校長的聘任事宜。



校董會主席：展現超卓領導能力

嶺大校董會主席姚祖輝感謝鄭國漢對嶺大發展所作的貢獻，他指自鄭於2013年9月出任校長以來，鄭一直展現超卓的領導能力和遠見，帶領大學在多方面創出高峰，包括提升卓越教學、建立強盛的研究文化、增強學生的學習體驗和取得傑出的國際成就，令嶺大成為世界著名的博雅大學。

鄭國漢表示，在所有嶺南人的共同努力下，嶺大昂然以優質教育和高影響力研究領先世界。他續稱，通過實施新的2022-28策略發展計劃，大學具備優越條件在未來6年再創佳績。他說，榮幸可與志同道合的同事，一同實現嶺大成為世界和亞洲首屈一指博雅大學的願景，感激大學校董會和諮議會的指導和支持。