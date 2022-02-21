疫情｜內地首批物資抵港　邱騰華︰快速測試包優先派予前線及院舍

第五波疫情失控，首批中央援港的抗疫物資昨午（20日）已抵港，其中聚協昌（北京）藥業有限公司緊急調配的15萬盒「金花清感顆粒」，由商務及經濟發展局局長邱騰華代表港府接收。

邱騰華今（21日）接受電台訪問指，快速抗原測試包將優先派發給前線人員及院舍，又指若日後醫療設備不足，不排除向中央提出支援。



▼2月21日 市民冒雨冒寒排隊檢測▼



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中央提供給香港的抗疫物資，已陸續運抵到港，包括15萬盒抗疫中成藥「金花清感顆粒」、450萬套快速抗原測試套裝、以及700萬個高規格口罩。負責「醫療物資保障工作小組」的邱騰華接受電台訪問時表示，今次疫情爆發突然及急速，對本港物資及檢測需求較大，認為港府的工作為有序分配物資予有關部門、機構及市民。當中，快速抗原測試包須按緩急的程度，優先派發給前線人員及院舍。

邱騰華又指，將盤點物資存貨，並透過正常程序採購，又指現時的醫療物資仍然充足。惟醫療設備如氧氣輔助器等，出現不足的情況，不排除向中央提出支援。他亦感謝中央及時出手相助，即使短期內需要更大量的物資，中央亦承諾提供予本港。