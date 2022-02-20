疫情｜政府周一起派電子手環予居家入院　如廁後高濃度漂白水消毒

第五波疫情愈演愈烈，確診人數持續上升，醫院不勝負荷，大批患者無法即時入院。政府周日（20日）晚上表示，明日（21日，星期一）起為尚待入院或隔離設施的人士，提供進一步支援，包括陸續向他們派發電子手環和抗疫物資包，並提供健康監測、感染控制指引、生活安排、棄置垃圾等具體建議。政府又呼籲，較具規模的企業及機構，可考慮向其受感染員工提供支援。



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食物及衞生局表示，由明日開始，會陸續向尚待入院或隔離設施的人士，派發電子手環和抗疫物資包，並向他們提供健康監測、感染控制指引、生活安排、棄置垃圾等具體建議，如家居環境許可，相關人士應留在房間，並關上房門，其他人不應進入；在離開房間時則須正確佩戴緊貼面部的外科口罩。另外，他們應盡量避免與其他同住人士有面對面接觸、共同進餐和共享私人物品。

送院或隔離設施後可棄電子手環

相關人士最終獲送醫院或隔離設施後，可自行剪斷和棄置電子手環，在接受治療和隔離後，遵照相關條件出院或完成隔離。然而，因有關設施目前仍然供不應求，個別人士可能未及時獲送醫院或隔離，如他們在核酸檢測陽性後第14天，仍未獲送醫院或隔離設施，可自行檢測，包括使用快速抗原測試，如結果呈陰性，相關人士將無需再接受隔離，可離開家居，如常生活；如結果呈陽性，則仍須留在家中等候，每天接受快速抗原測試，直至獲得陰性結果，方可離開家居。

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病人如廁後用1比4稀釋漂白水清潔和消毒馬桶

政府續稱，在等候期間，相關人士應做好個人防護措施，經常清潔雙手和注意咳嗽禮儀，如廁後先蓋廁板再沖廁，並應以梘液和水清潔雙手；另外應盡可能打開窗戶以保持單位空氣流通，並最好在房間裡安裝空氣淨化器，每日用1比49稀釋家用漂白水消毒清潔和消毒家居環境，待15至30分鐘後用清水清洗並抹乾，金屬表面則可用70%酒精消毒。

另外，應盡量為相關人士安排專用洗手間；如不可行，應在每次如廁後，即時清潔和消毒，而排便後可使用1比4稀釋家用漂白水清潔和消毒馬桶。若洗手盆被痰液及唾液污染（例如漱口或刷牙後），亦可使1比4稀釋家用漂白水清潔和消毒。

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民政署及醫管局各設立熱線電話

尚待入院人士需自行安排所需的基本日常用品和食物，例如透過親友供應，或經互聯網／電話訂購，惟送遞物資的人員只可將物品放在單位門外，不可進入屋內，期間避免面對面的接觸，以減低感染風險。民政事務總署會設立熱線1833019，方便無法自行安排基本日常生活所需時求助。

另外，為照顧他們的醫療需要，醫管局已設立熱線1836115，供他們作醫療查詢。假如在等候期間出現輕微病徵，如發燒、咳嗽、喉嚨痛等，可使用醫管局「指定診所」服務，以獲得診斷和治療。如果有關人士出現警告徵狀，如呼吸困難或氣促、頭暈或意識混亂、癲癇發作、劇烈肌肉疼痛等，請即時撥打999，並向接線人員告知其尚待入院人士的身分。

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除上述安排，政府呼籲較具規模的企業及機構，可考慮向其受感染員工和相關人士作出支援。當有關人士向僱主報告其檢測呈陽性而須缺勤時，企業及機構也可盡速為他們在家等候期間，提供上述健康建議及抗疫物資包，如體溫計、外科口罩和快速測試套裝等物資，以助他們在收到政府派發的電子手環和抗疫物資包之前，同樣得到基本的健康保障，可以安心留家抗疫。