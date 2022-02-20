疫情｜博愛醫院一病房32病人及醫護染疫　最老96歲　暫停接收新症

第五波新冠肺炎疫情下，接連有醫護人員確診。醫管局周日（20日）晚上公布，博愛醫院的內科及老人科病房日前先後有兩名男病人確診，之後經接觸追蹤調查後，發現再多20名病人受感染，年紀最大的達96歲，另有10員工初步確診，即合共32人受感染。醫管局指，全部病人及員工情況穩定，該病房已暫停接收新症。



▼2月16日 博愛醫院露天等候區等待入院▼



+ 1

2名男病人率先確診 追蹤揭20病人初確診

醫管局表示，博愛醫院的內科及老人科病房，分別在2月17及18日，先後發現兩名男病人確診，二人年齡為83歲及58歲。醫院感染控制組隨即為同一病房的病人及員工，做接觸追蹤調查，結果發現20名25歲至96歲的男病人，以及10名員工初步確診，全部人現時情況穩定。醫院感染控制組會繼續按既定指引調查，涉事病房已暫停接收新症。

衞生署公布出院條件指示。

醫管局指，有關病房已徹底清潔消毒，醫院會繼續監察員工及病人的健康情況，並與衞生防護中心保持溝通，跟進最新情況。

▼2月20日 九龍公園體育館設「獵鷹號」硬氣膜實驗室▼

