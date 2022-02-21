強制檢測｜增荃灣環宇海灣5座等22幢　天水圍屯門各兩幢上榜

第五波疫情失控，本港今（20日）新增7,533宗確診個案。食衞局今晚公布，最新強檢大廈名單共新增22幢，以屯門及沙天水圍各佔2幢為最多。至於大澳亦有1幢上榜，為大澳龍田邨天寧樓。私人大廈方面，亦有荃灣環宇海灣5座。
▼2月21日強制檢測名單▼
21個被納入強制檢測公告的地點，遍布港九新界各區，當中，以天水圍及屯門各有2幢，包括天水圍天耀邨耀隆樓、天恒邨恒健樓，屯門山景邨景貴樓低座、富泰邨愛泰樓。
此外，九龍有10幢大廈列入強制檢測，包括沿荃灣線及觀塘線各站，分別有油麻地、何文田、長沙灣、油麻地、觀塘等，大部分以公共屋邨為主。港島則以1幢佔最少，為筲箕灣明華大廈A座。此外，離島區除了東涌外，遠至大澳亦有大廈上榜，為大澳龍田邨天寧樓。私人大廈或屋苑方面，則包括荃灣環宇海灣5座、油麻地平安大樓。
▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至2月22日)▼
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政府明日（二月二十二日）會於大角咀體育館增設流動採樣站。明日全港各區合共68個地點將設有社區檢測中心／流動採樣站提供檢測服務，須接受強制檢測的人士可於社區檢測中心／流動採樣站（如服務對象適用）接受免費檢測。
▼2.21 深水埗南昌邨昌謙樓及昌逸樓圍封檢測▼
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