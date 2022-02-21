強制檢測｜東薈城露天廣場採樣站今午起運作　「國家隊」協助重建

第五波失控，昨（20日）再增6,067宗確診，食衞局最新公布的強檢大廈名單亦新增21幢，以葵青區及沙田區各佔3幢為最多。政府在強烈提醒市民必須嚴格遵守強制檢測要求，按時完成強制檢測之時，今日（21日）起於東涌道足球場及東薈城露天廣場增設流動採樣站，令全港各區今日合共有71個地點設有社區檢測中心或流動採樣站提供檢測服務。

東薈城露天廣場流動採樣站今午12時正式投入運作，今早， 有身穿「中國衞生」外套的內地支援香港人員到場視察及協助，為在該處重建採樣站作準備，而「國家突發急性傳染病防控隊」檢測車亦再出動，在場提升檢測力量。



東薈城露天廣場及東堤灣畔公共空間分別於今（21日）起增設流動採樣站，暫定提供服務至周四（24日）。（香港01圖片）

政府宣布，今日會於東涌道足球場和東薈城露天廣場增設流動採樣站，而鑑於疫情嚴峻，為盡快堵截病毒傳播及減少檢測點的輪候人流，多個檢測點已陸續設置派籌機試行即場派籌，並會視乎不同場地的實際情況考慮在更多合適的檢測點推行類似安排。

全港各區共71個地點設檢測服務

今日，全港各區合共71個地點將設有社區檢測中心或流動採樣站提供檢測服務，須接受強制檢測的人士可於社區檢測中心或流動採樣站（如服務對象適用）接受免費檢測。

身穿「中國衞生」外套內地支援香港人員到場視察及協助

其中，東薈城露天廣場流動採樣站今午12時正式投入運作，採樣時間至晚上8時。早上， 有身穿「中國衞生」外套的內地支援香港人員到場視察及協助，為在該處重建採樣站作準備。

該處附近空地，在疫情期間曾多次「變身」採樣站，助疏導區內等待檢測人流，而東涌道足球場流動採樣站今早10時已投入服務。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至 2 月 21 日) ▼

