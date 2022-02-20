強制檢測｜增21幢　葵青沙田各3幢佔最多　青衣灝景灣7日內再上榜

第五波疫情失控，本港今（20日）新增6,067宗確診個案。食衞局今晚公布，最新強檢大廈名單共新增21幢，以葵青區及沙田區各佔3幢為最多。有個私人住宅或屋苑上榜，當中青衣灝景灣曾於上周一（14日）上榜。



▼2月20日強制檢測公告詳情▼



21個被納入強制檢測公告的地點，遍布港九新界各區，絕大部分為公共屋邨，涉及葵涌、青衣、大圍、屯門、天水圍、大埔、沙田、牛頭角、黃大仙、觀塘、柴灣等地。

當中，以葵青區及沙田區各佔3幢為最多，包括荔景邨日景樓、青衣長發邨敬發樓及灝景灣2座；沙田禾輋邨景和樓、大圍美林邨美桃樓及美田邨美景樓。

此外，名單中也有少量私人屋苑上，包括屯門育康街8號慧景閣、粉嶺牽晴間10座、荃灣荃景花園9座，青衣灝景灣第二次有樓宇要強檢，10座上周一（14日）上榜，今日輪到第2座。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至2月21日)▼



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