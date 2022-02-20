確診完成隔離｜核酸檢測陽性列確診　第14日快速抗原檢測陰性康復

本港疫情持續惡化，至今逾萬名確診病人未有入院。食物及衞生局今日（20日）公布確診隔離出院標準。確診以核酸檢測陽性作實，即自行快速抗原測試陽性並不列作個案。以確診第7日，或是接受檢測或接收樣本第8天，如檢測結果呈陰性便可離開隔離設施回家，但需再留家至少7日，在第14日檢試再呈陰性，視作康復可自由離開家居；如一直在家等待安排至第14日的檢測呈陰性，安排也是一樣。第14日檢試可採用快速抗原測試，毋須再進行核酸檢測。



當局明日（21日）開始會陸續向尚待入院人士派發電子手環和抗疫物資包，並向他們提供健康監測、感染控制指引、生活安排、棄置垃圾等具體建議。



港府日前宣布修改準則，政府會容計在家中已等候14天、一直未被隔離的患者，在快速測試呈陰性後，可被視為「無傳播風險」，自由離開家居。(政府「添馬台」FB專頁圖片)

第1天：接受採樣或交樣本翌日 或收確診訊息當日

食物及衞生局公布最新完成隔離安排的條件，以妥善運用社區隔離設施，醫院管理局正致力讓較高風險的感染人士能及早送到醫院，而沒有病徵或徵狀輕微的感染人士會盡可能送往社區隔離設施。為此醫管局和衞生署早前在諮詢專家意見後，決定透過風險為本的策略，適當調整感染人士需逗留社區隔離設施的日數。



就獲送入社區隔離設施的人士，如家居情況許可者（例如沒有和其他人同住，或同住成員中沒有如長者、懷孕婦女或免疫力較低者等高風險人士），會在核酸檢測陽性後第7天進行檢測。

第7天如何計？以接受檢測或接收樣本翌日為第1天；如無接受檢測或接收樣本紀錄，則以收到檢測結果通知當日為第1天。

（一）如第7天檢測結果呈陰性，這些人士可以回家，在家居逗留至第14天再進行檢測：屆時如結果再呈陰性，可離開家居及如常生活；如第14天檢測結果呈陽性，仍須留家，每天進行檢測，直至獲得陰性結果，才可離開家居，如常生活。

（二）如第7天檢測結果呈陽性，這些人士需繼續留在社區隔離設施，逗留至第14天再進行檢測：屆時如結果呈陰性，可離開社區隔離設施，如常生活；如第14天檢測結果再呈陽性，仍須留在社區隔離設施，每天進行檢測，直至獲得陰性結果，才可離開社區隔離設施，如常生活。

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家居情況不許可者，如同住成員有一些高風險人士，則會在核酸檢測陽性後第14天進行檢測：如第14天檢測結果呈陰性，可離開社區隔離設施，如常生活；如第14天檢測結果呈陽性，仍須留在社區隔離設施，每天進行檢測，直至獲得陰性結果，才可離開社區隔離設施，如常生活。

按照目前安排，上述檢測要求可採用快速抗原測試完成。當局稱會因應疫情發展和風險變化，諮詢專家意見，適時調整感染人士完成隔離安排的條件。

至於入院人士則由醫管局處理，具體出院條件將由醫生作專業判斷。入院人士如再無病徵，一般最快可在核酸檢測陽性後第7天的檢測取得陰性結果後，獲准出院回家，並須在家逗留至第14天再進行檢測，如第14天檢測結果再呈陰性，將可離開家居，如常生活，安排與獲安排入社區隔離設施的病人相若。

衞生署公布出院條件指示。

梁子超：港府需設核酸檢測一條龍服務

呼吸系統科專科醫生梁子超則認為，一般而言，確診患者病發逾10天已失傳播力，他建議以確診第5天核酸檢測呈陰性，比現時做法更為實際，但港府需設充足支援，提供核酸檢測一條龍服務，包括上門速遞檢測樽，予確診患者檢測，以及設立專責團隊分流化驗，免報告結果滯後，倘結果呈陽性，則可提早解除隔離令，與此同時亦可盡快騰空及社區隔離設施，收容更多新增患者，盡快斬斷傳播鏈。

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關注病人權益的社區組織協會幹事彭鴻昌則關注是否由港府提供專用的快速測試包，因並非所有患者家中備有足夠數量，且市面快速測試品牌眾多，質素及檢測結果各有差異，部分品牌亦缺乏權威認可，或會影響檢測成效，他認為可由當局提供指定的快速測試套裝，及為有需要人士安排專人上門檢測。

他指惟現時疫情及確診數字幾何式急增，可供隔離設施不敷應用，遂有分流必要，輕症患者留家隔離亦是權宜做法，「但分流得準唔準確，同政府點樣支援先係關鍵，如果病情突變，點樣涵接都好重要。」

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