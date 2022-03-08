屯門10.1衝突｜髮型師助理暴動罪成　官斥置法律於不顧　判囚四年

2019年國慶日屯門發生警民衝突事件，有警員被腐蝕性液體灼傷，屯門大會堂亦被破壞並需花逾120萬元維修。當日涉襲擊警員「搶犯」的男子早前被裁定暴動等3罪罪成，求情指涉案暴動規模細，對公眾造成的滋擾相對較小，予以輕判。法官今（22日）斥被告的行為是置法律於不顧，又指他當日衝向警方，激發了其他人更激進的行為，導致事件中多名警員及記者受傷，最終判他監禁4年。



案件原本涉及3名被告，但只有被告為葉浩軒（23歲，髮型師助理）被裁定罪成，控罪指他在2019年10月1日，在屯喜路3號屯門大會堂文娛廣場外，連同其他不知名人士參與暴動，襲擊警員14159，及管有兩支噴漆，意圖作非法用途。同案另外2人則被裁定非法集結罪名不成立，無罪釋放。

法官指被告行為置法律於不顧

案件今處理判刑時，辯方大律師郭憬憲因確診新冠肺炎而未能到庭處理案件，今由事務律師代表被告陳情。

高官判刑指，被告聲稱因見到女友遭警方拘捕，才會因一時衝動衝向警方，但被告卻未有將這套說辭向感化官提及。而高官雖對此說法的真確性有所保留，但認為即便法庭接納其辯解，被告的行為仍是置法律於不顧，意圖私下解決問題。

另法庭雖接納涉案暴動沒有計劃，有百多人參與，只持續了數十分鐘，較暴力的行為亦只在被告被捕後發生，但無可否認被告當日衝向警方的行為，激發了其他人更激進的行為，導致事件中多名警員及記者受傷，相關維修費亦高達120萬港元，終決定就三罪判其囚4年。

2019年10月1 日多人在屯門大會堂一帶聚集並發生警民衝突。(詳看下圖)

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有人向國慶燈飾擺設撒溪錢

控方案情指，案發中午有示威者在大會堂外設立防線，亦有人向屯門公共圖書館外的國慶燈飾擺設撒溪錢、用噴漆噴上示威和侮辱字句、在地上貼上政府官員及政界人物的頭像供人踐踏，並有多枚黑色國旗升起。

被告持杖狀物體衝向警方

警方後來在文娛廣場制服了一名身穿黑衣的女性，但被告卻手持杖形狀物體衝向警方防線，並襲擊警員的左肩及腹部。雖然被告隨即被制服，但混亂期間該名女性被聚集人士搶走。被告事後被搜出兩支噴漆，他在警誡下承認欲用噴漆在牆上噴字。

被告裝束與市民有別

法官認為被告裝束與一般市民有別，又指他確實曾舉起手上的棍狀物體衝向一眾警員，行為構成襲擊，終裁定他罪成。

辯方求情指，該次暴動規模細，參與人數亦不多，警方僅花約5分鐘便平息，對公眾造成的滋擾相對較小，被告犯案時僅20歲，望考慮輕判。

案件編號：DCCC902、904/2020