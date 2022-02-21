疫情｜內地流行病學專家延長留港至月底　助衞生防護中心調查工作

第五波疫情失控，協助香港應對疫情的廣東省醫療救治專家組、內地流行病學專家團，於今（21日）繼續考察行程。前者曾到訪威爾斯親王醫院及兒童醫院視察，後者則到訪港大公共衞生學院的實驗室參觀，並與衞生署署長林文健和衞生防護中心總監徐樂堅會面。

此外，原定於明日（22日）完成考察的內地流行病學專家團，留港時間延長至2月28日，以支援衞生防護中心的流行病學調查工作。



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廣東省醫療救治專家組今到訪威院及兒童醫院

於2月19日抵港的廣東省醫療救治專家組，今早到訪威爾斯親王醫院，與醫管局代表討論及研究重症案例，並聽取政府專家顧問許樹昌，以及威院醫護人員講解重症病人的安排。專家組亦巡視深切治療部和急症室，以了解相關運作。專家組其後於下午，到香港兒童醫院與本地兒科專家會面，深入交流有關診斷及治療兒童案例。

流行病學專家團今到訪港大實驗室

至於2月17日抵港的內地流行病學專家團，今早與衞生署代表，到港大公共衞生學院的實驗室參觀，並與教授潘烈文及其團隊討論基因測序，包括應用於流行病學調查及分析。其後，廣東省衞生健康委員會副主任張玉潤連同專家團，與衞生署署長林文健和衞生防護中心總監徐樂堅會面。

不過，原定於明（22日）離港的內地流行病學專家團，將會繼續留港，並於未來數天支援衞生防護中心的流行病學調查工作至2月28日。

陳肇始︰交流有助提升流行病學調查能力

訪港內地流行病學專家工作小組成員包括來自廣東省、廣州市及中山市的疫情防控專家。食衞局局長陳肇始認為，中央在抗疫經驗上的指導，以及人力物資的支援，有助本港提升流行病學調查及分析的能力。此外，與醫療救治專家組的深入交流，則有助本港更有效為患者提供適切治療。

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