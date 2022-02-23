疫情｜劏房戶確診被房東逼走　不甘耗盡積蓄租酒店　寧露宿街頭

第五波疫情持續爆發，醫療系統臨近崩潰，數以千計患者未能安排住院。劏房住戶Jason上周六（19日）自行做快速檢測呈陽性後，業主更改劏房大門密碼，拒絕他返回住所。

他曾到伊院求診及說明苦況，但院方都未有安排他入院，衞生署也沒有協助。他最終焗租酒店兩晚，已花費800元，但他不願再花費不足5,000元的畢生積蓄，今開始露宿街頭。



Jason因被確診被房東逼走，故暫時自行租酒店入住兩晚，已花費800元。（讀者提供）

新冠肺炎疫情嚴峻，醫院急症室爆滿。Jason上周三（16日）起開始有喉嚨痛、微燒及咳嗽，上周六（19日）但因病徵加劇，故自行做快速測試，結果呈陽性反應。

租住太子劏房的Jason，有7名劏房戶共用廁所及廚房，但業主得悉Jason確診後，向他表明租客反對確診者同住，故更改了住所密碼。他無奈地表示理解，稱劏房內有小朋友居住，也不希望他們被傳染。

業主得悉Jason確診後，向他表明其他租客不希望與確診者同住，並更改了住所密碼，他無奈地表示理解，稱劏房內有小朋友居住，也不希望他們被傳染。（讀者提供）

劏房戶無家可歸 分流站留宿逼滿患者

Jason在翌日凌晨時份前往伊利沙伯醫院求診，並明言無家可歸，惟醫院職員表示床位爆滿，拒絕安排他入院。

醫院最終只答應讓他在急症室分流站旁的玻璃房間留宿，但有很多確診病人被安排在他的床位附近，他最終決定離開醫院，自行租酒店入住兩晚，已花費800元，他坦言「其實是『偷雞』，但因為真的沒有地方住，唯有出此下策。」

醫院答應讓他在急症室分流站旁的玻璃房間留宿，但有很多確診病人被安排在他的床位附近。（讀者提供）

劏房戶：衞生署只叫我繼續租酒店

衛生署昨早（22日）正式通知他確診，職員雖知他無家可歸，但因未有任何隔離安排，只叫他繼續租住酒店。任職外賣員的Jason已停工一星期，只餘下不足5,000元積蓄，難再負擔酒店費用，故打算今日開始露宿街頭。他笑言被警察拘捕，也有藏身之所，直言被逼露宿街頭。

批衛生署無指示 當患者「人球」

他批評政府安排極度惡劣，完全無措施照顧「無家者」，感覺自己確診後仿如「人球」，政府職員無暇照顧其需要，更增加疫症傳播風險。他稱自己並非唯一一個「無家者」，希望政府可以關注及照顧弱勢社群的需要。

▼過往數日急症室爆發情況▼

