疫情｜增6211宗確診　三周幾何飆升64倍　張竹君揭有病人拒入院

本港疫情持續嚴峻，今日（22日）單日新增6211宗確診，較昨日稍稍回落。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本月確診個案每三日幾何級倍升一次，三星期約上升64倍；她亦透露昨日初步陽性個案為9,369宗，但每個環節都有少許滯後，反映不到上升速度，故改為公布呈報數字。



指呈報個案可反映最新趨勢 未見向下趨勢

今日本港新增6,211宗陽性個案，除了3宗輸入個案，其他6,208宗均屬本地感染。昨日接獲呈報個案達8013宗，初步陽性個案達9,369宗。

張竹君表示，2月1日呈報個案為126宗，至昨日增至8,013宗，增幅約64倍，變相幾何上升了6次，平均3天幾何上升一次，呼籲市民保持警覺、減少外出，盡可能在家工作。她指出，目前疫情未見明顯向下趨勢，要再檢視現有社交距離措施是否有效，強調必須市民配合。

私人化驗所數字會即時上載網上平台

張解釋，政府改為公布呈報數字，而非初步陽性個案，源於初步陽性數字以往可反映最新趨勢，私人化驗所發現初陽個案後，很快可送到公共化驗所，其後很快可證實確診，但現階段每個環節均出現少許滯後，無法反映上升速度。

她又指，近日私人化驗所送來大量樣本，連同運輸及須經政府化驗所確認，令初陽數字不斷累積，部分是數天前，部分是昨日，令數字有所局限，故現時私人化驗所及醫管局確診數字會即時上載網上平台，透過呈報個案數字，相信更反映最新趨勢。

▼2月22日 市民在寒風冷雨下排隊檢測▼



+ 11

逾300院舍有人染疫

此外，張竹君表示，截至昨日有逾300個院舍發現個案，涉及院友及員工，至少逾230名員工、逾820個院友初陽或快速檢測呈陽性，並已呈報當局，但真實數字可能更多。她說，部分人士在社區發現初步陽性，資科辦會替其戴手帶，坦言「有啲人以為戴手帶後唔使入院，其實係等候期間戴手帶，如醫管局認為需要入院會安排，入院係隔離令，有法律效力」。

有隔離令的患者，由消防處人員協助送院，如有必要會尋求警方協助。她亦知悉有個別人士拒絕入院，但沒有確實數字。

張竹君又指，如市民在檢測中心發現陽性，不用自行呈報，樣本會送到政府公共化驗所，但或因數量太多而有滯後；如市民檢測陽性並過了14天，再快速測試轉為陰性，自行保留記錄後，衞生署會通知醫管局安排取消等候入院，重申確診個案需要透經核酸檢測作實。

張竹君呼籲市民保持警覺、減少外出，盡可能在家工作。（龔嘉盛攝）

▼2月20日 彩榮路體育館暫時用作接收等候入院長者▼

