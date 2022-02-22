疫苗｜港大研究︰3至10歲童打2劑科興　抗體水平與成人打3劑相若

第五波疫情爆發，至今已有3名幼童染疫離世。香港⼤學兒童及青少年科學系教授劉宇隆團隊的研究發現，3至10歲兒童接種一劑科興疫苗後，中和抗體水平比接種兩劑的成年人更高；而打兩劑的小童，抗體水平與打了三劑的成年人相若。他促請家⻑帶同⼩朋友盡快接種。



▼2月15日 3至4歲小童首日打科興疫苗▼



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劉宇隆：全球兒童已打一億劑科興 無發現安全問題

港大研究為約70名3⾄10歲的兒童接種科興疫苗，初步結果發現，當中22名兒童於接種兩劑科興後，其中和抗體⽔平，相較接種兩劑科興的健康成年⼈更⾼，與接種三劑科興相若。研究⾄今亦沒有任何嚴重不良反應報告。

新冠疫情持續惡化，隨着確診數字增加，本港最近出現3宗幼童死亡個案。劉宇隆表⽰，研究以免疫橋接的設計，發現兒童接種科興有效用，臨床保護率亦相比成年⼈更⾼，故促請家⻑帶同⼩朋友盡快接種。他亦認為科興疫苗採⽤的傳統滅活技術十分安全，現時各國已為12歲以下兒童，接種逾⼀億劑科興疫苗，並無發現安全問題。

是次研究由劉宇隆教授、香港⼤學公共衛⽣學院裴偉⼠教授及港⼤兒科涂文偉教授聯合領導。

▼2月22日 頌安邨頌群樓圍封檢測▼

