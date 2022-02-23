全民檢測｜劉宇隆指隱形患者或數以萬計　需做好配套、解說好處

政府將於3月推行「全民強制檢測」，疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆表示，政府必須做好配套，包括把較高風險群組優先送入隔離設施，並向市民清楚解說全民檢測的好處和目的。



疫苗可預防疾病科學委員會主席、港大兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆。（資料圖片）

劉宇隆今日（23日）在港台節目《千禧年代》表示，根據政府污水檢測，估計全港隱形患者有數萬至數十萬，倘在第一輪篩查找到1%患者，已有7.5萬人。他指，要設上限及下限患者預案，皆因本港居住環境不理想，例如居住劏房，如發現數以十萬計患者，把較高風險的患者優先送到隔離設施，同時要清楚解說措施目的及好處。

他估計，本港確診患者或到2至3萬人才達高峰，但不會馬上回落，升至「平原區」或徘徊10至14日才會回落，故本港如下月中達至頂峰，在「平原區」進行全民篩查，數字有機會下降，但未知速度，坦言「清零無乜可能」。

至於需否配合禁足，劉宇隆強調措施並非「為做而做」，目的是要減低人命傷亡，也要平衡對經濟衝擊，形容現時必須「睇餸食飯」，即使內地也是採取精準管控而非全面封城。

▼2月16日 5至11歲兒童打復必泰疫苗首日▼



+ 14

政府目標院舍和兒童分別在4月及4月中推高疫苗接種率至九成。劉宇隆表示，目前3至11歲的幼童只有兩成人口已打第一針，即仍有約40萬幼童未打，至下月中9成幼童接種至少一針，則每日至少打兩萬劑，同時有「供」也要有「求」，必須向家長細心解說。至於60歲以上長者接種率為7成，他指每日仍要預留4.5萬針給長者接種第一針。

他表示，如市民接種疫苗的需求持續，可逐步縮短接種第二和第三針時間至兩個月或三個月，認為在「死人冧樓」時期不要拘泥於要有100%證據才可縮短。