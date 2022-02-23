財政預算案｜預留675億支援抗疫　包括購快測包、疫苗及興建設施

【財政預算案2022】新冠病毒疫情大爆發，特首林鄭月娥昨日（22日）公布3月推行全民檢測計劃，財政司司張陳茂波今（23日）在財政預算案中表示，將會預留670億元支援抗疫，包括購買快速包、疫苗及興建防疫等設施等。



▼政府2月23日公布新年度財政預算案▼



財政司司張陳茂波今（23日）在財政預算案中表示，在新財政年度增加撥款，包括：

第一、向食衞局撥220億元以加大檢測力度、採購快速測試劑同相關配套服務，以及向醫管局提供額外支援。

第二，向衞生署增撥60億元增購疫苗，為市民注射加強劑。

第三，向各有關部門增撥合共70億元買防疫抗疫物資。

▼2月20日 彩榮路體育館暫時用作接收等候入院長者▼



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第四，向食環署分兩年共增5億加強環境衞生服務，特別是疫情增加的街道清潔同埋垃圾收集服務，加大力度防止鼠患，以及公眾街市的衞生。

第五，向防疫抗疫基金再注資120億元，興建各類防疫抗疫相關設施。

第六，額外預留200億元以備未來其他各項不同防疫抗疫需要。

▼河套地區興建隔離設施及臨時醫院▼



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陳茂波表示，過去政府投放了大量資源抗擊疫情，包括在竹篙灣及其他合適地方興建隔離設施、在亞洲博覽館興建臨時醫院、推行疫苗接種計劃、提供檢測服務、增加藥物及醫療裝備供應等，涉及款項超過240億元。

▼2022/23年度財政預算案公布時市況▼

