恆峰樓、頌群樓下午解封　分別發現約160宗及95宗初步確珍個案

政府昨日（22日）作出限制與檢測宣告，圍封馬鞍山恆安邨恆峰樓及頌安邨頌群樓，為在內人士進行檢測，今日（23日）下午完成強制檢測行動，其中於恆峰樓發現約160宗初步陽性檢測個案和約15宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。另外，政府曾派員到訪約810戶，當中約50戶在過程中沒人應門。



沙田頌安邨頌群樓因污水樣本呈陽性，昨日亦圍封強檢，今午解封，共有約2000人接受了檢測，當中共發現95宗初步陽性檢測個案，政府曾派員到訪約730戶，當中64戶在過程中沒人應門。



▼2月22日 恆安邨恆峰樓圍封檢測▼



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政府昨日（22日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自昨日下午限制在馬鞍山恆安邨恆峰樓及頌安邨頌群樓內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府今日（23日）下午約2時完成恆安邨恆峰樓強制檢測行動，截至昨晚十時，約2100名身處「受限區域」內的人士接受檢測，其中發現約160宗初步陽性檢測個案和約15宗檢測結果為不確定的個案。政府亦曾派員到訪約810戶，約50戶在過程中沒人應門。

另外，頌安邨頌群樓則於下午約12時15分完成強制檢測行動，約2000人接受了檢測，當中共發現95宗初步陽性檢測個案，政府其後共檢查了44名受檢人士的檢測報告，發現有一人未進行強制檢測，已向他發出強制檢測令。

▼2月22日 頌安邨頌群樓圍封檢測▼



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政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。