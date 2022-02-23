財政預算案｜每年撥4億加強培訓醫護　持續進修基金上限增至2.5萬

【財政預算案2022】面對人口高齡化，出生率下跌，勞動人口減少，財政司司長陳茂波今（23日）在財政預算案時表示，為確保本港人力資源充足、提升勞動人口質素，就多個行業提出措施及撥款，用以培訓本地人才培訓、及吸引外地人才。特別就醫護人手不足，陳茂波提出，將由2023/24學年起，每年增撥4億元加強專業培訓。另外，持續進修基金由每人2萬元增至2.5萬元，並撤銷年齡上限，料76萬市民受惠。



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本地醫療人手不足 增經常性撥款至每年4億

就本地醫療人手不足，陳茂波提出，將於2023/24學年起，陸續增加經常性撥款至每年4億元，加強專業培訓，包括資助學生就讀大學資助委員會資助的大學、自資專上院校、或公營醫療機構提供的課程，修畢課程可成為專業醫療人員，同時會在指定界別課程下，增500個名額，資助學生修讀與醫療相關的自資學士學位。

另外，陳表示，將會請食衛局及醫管局探討豁免教資會資助大學及自資院校就讀醫療學士、研究院課程學生的臨床實習費用；並繼2018年預留的200億元，現會再預留100億元，以完成提升各項大學內醫療教學設施的工程，包括中文大學及香港理工大學的工程，而設施落成後，三間大學可應付額外900個醫療培訓學額。

向建造業議會撥款10億 吸引新人及轉職人士

至於建造業，陳建議向建造業議會撥款10億元培訓，包括為面臨短缺的工種增加培訓及津貼，吸引新人及轉職人士，並增加半熟練工人至熟練工人的培訓學額及津貼。另外，當局於2019年成立主要項目精英學院，已預留3千萬元，將學院培訓對象擴展至政府以外的機構，務求提升工務項目的整體表現。

實行金融科技從業員培訓 可獲8成學費資助

在金融業方面，陳表示，因應低碳發展及可持續發展新趨勢，將推出為期3年的「綠色和可持續金融培訓先導計劃」，資助培訓及獲取相關專業資格的培訓費用，推動金融業及相關人士參質培訓。

他續指，當局正為金融科技從業員制定資歷架構認可資歷，首批適用於銀行的金融科技資歷料今年會推出。今年將實行的金融科技從業員培訓先導計劃，會為成功取得金融科技從業員資歷的人提供8成學費資助，名額為1500個。今年亦將進行顧問研究，為不同行業建立金融科技資格，預算為4300萬元。數碼港已獲委托今年推行新一輪金融從業員金融科技培訓計劃。

▼政府2月23日公布新年度財政預算案▼

