行山跑步戴口罩！政府收緊口罩令　郊野公園及戶外運動不獲豁免

特首林鄭月娥昨日預告收緊社交距離措施，政府今晚宣布具體的收緊措施，包括取消部分口罩令的豁免情況。由2月24日起，市民身處郊野公園範圍內，以及在室外地方進行體能活動都必須佩戴口罩。
政府今晚宣布已修訂《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），把在戶外地方進行對該人而言相當消耗體力的體能活動（包括運動），以及在公共交通工具上及港鐵已付車費區域飲食，從不佩戴口罩的合理辯解中剔除。
食物及衞生局局長亦會在第599I章下發出指明，將必須佩戴口罩的指明公眾地方擴大至涵蓋郊野公園所有範圍。換言之，由2月24日起，任何人在任何公眾地方（包括郊野公園），不論是否進行體能活動，均須佩戴口罩；而在公共交通工具（包括渡輪／街渡）上及港鐵已付車費區域，均一律不得脫下口罩飲食。
政府今日將根據現行《預防及控制疾病條例》下的公共衞生緊急規例規定刊憲以每14天為一周期延續社交距離措施，下一周期的生效期間為2月24日至3月9日。林鄭月娥昨日表示，有關措施將維持至4月20日。
林鄭月娥在昨日傍晚在記者會上說：「在戶外配戴口罩方面，早前有些豁免，現在可能亦要收緊。詳情請大家等待食物及衞生局稍後公布。」
在之前的《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）中，身處郊野公園及進行室外體能活動本來可獲豁免戴口罩。
政府在2020年7月的第3波疫情時曾收緊口罩令，身處室內及室外公眾地方必須戴口罩，做運動不獲豁免。隨疫情好轉，政府在2020年8月28日放寬口罩令，在室外進行體能運動及郊野公園範圍可以「除罩」。
跑步｜「市民跑手」川內優輝奮鬥十年 34歲終改寫半馬拉松PB跑步｜大迫傑宣布復出擬戰巴黎奧運 東奧後半年靜極思動跑步｜港產教師柬埔寨以身作則 疫下領跑孩改變當地跑步風氣跑步︱蔡英文接見「人字拖」超馬王者 感謝他「讓世界看見台灣」行山新手初級路線｜魔鬼山易行2小時行完！探軍事古蹟賞維港靚景行山要守二人限聚令 郊野公園請勿露營 漁護署會加強巡邏執法元朗行山路線｜逢吉鄉上雞公嶺大羅天 經龍潭山落粉錦公路橋頭New Balance行山鞋測試｜超厚底舒適之選 睇得又跑得抓地力過關行山｜鳳凰山頂避風處變垃圾崗 環保團體：有人好無公德