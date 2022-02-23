行山跑步戴口罩！政府收緊口罩令　郊野公園及戶外運動不獲豁免

特首林鄭月娥昨日預告收緊社交距離措施，政府今晚宣布具體的收緊措施，包括取消部分口罩令的豁免情況。由2月24日起，市民身處郊野公園範圍內，以及在室外地方進行體能活動都必須佩戴口罩。



政府今晚宣布已修訂《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章），把在戶外地方進行對該人而言相當消耗體力的體能活動（包括運動），以及在公共交通工具上及港鐵已付車費區域飲食，從不佩戴口罩的合理辯解中剔除。

政府宣布將戶外運動從不佩戴口罩的合理辯解中剔除。（資料圖片）

食物及衞生局局長亦會在第599I章下發出指明，將必須佩戴口罩的指明公眾地方擴大至涵蓋郊野公園所有範圍。換言之，由2月24日起，任何人在任何公眾地方（包括郊野公園），不論是否進行體能活動，均須佩戴口罩；而在公共交通工具（包括渡輪／街渡）上及港鐵已付車費區域，均一律不得脫下口罩飲食。

政府將必須佩戴口罩的指明公眾地方擴大至涵蓋郊野公園所有範圍。（資料圖片/顏銘輝攝）

政府今日將根據現行《預防及控制疾病條例》下的公共衞生緊急規例規定刊憲以每14天為一周期延續社交距離措施，下一周期的生效期間為2月24日至3月9日。林鄭月娥昨日表示，有關措施將維持至4月20日。

林鄭月娥在昨日傍晚在記者會上說：「在戶外配戴口罩方面，早前有些豁免，現在可能亦要收緊。詳情請大家等待食物及衞生局稍後公布。」

在之前的《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）中，身處郊野公園及進行室外體能活動本來可獲豁免戴口罩。

政府在2020年7月的第3波疫情時曾收緊口罩令，身處室內及室外公眾地方必須戴口罩，做運動不獲豁免。隨疫情好轉，政府在2020年8月28日放寬口罩令，在室外進行體能運動及郊野公園範圍可以「除罩」。