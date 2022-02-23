財政預算案｜院舍服務券恆常化　另增設合約院舍　業界：好過無

香港面對高齡化，長者人口持續上升，津助宿位輪候需時，財政司司長陳茂波今（23日）在發表財政預算案時提到，會加強社區和院舍照顧服務及社工服務，涉及的額外全年開支逾19億元。



當局其中一項措施會將「長者院舍住宿照顧服務券試驗計劃」恆常化，政府消息人士指，服務券數量將由現時的3,000張增至4,000張，料現時參與計劃的164間院舍，能提供足夠服務。另外，當局在古洞北新發展區及粉嶺皇后山增設共8間合約院舍，將合共提供1,900個宿位。業界則指，1,900個宿位對比輪候人數，數目太少，無助於解決長者輪候宿舍需時的問題。



長者院舍服務券恆常化 服務券數量增至4000張

據政府消息人士指，長者院舍住宿照顧服務券試驗計劃恆常化，將涉每年額外開支約3.7億，服務券數量會由現時的3,000張增至4,000張。消息人士續指，累計服務券使用人數約3,200人，當局見到有需求，經過評估認為增至4,000張亦「用得到」；而現時有164間院舍參與計劃，能提供約8,000個宿位，相信能應付新增的需求。

至於同樣會恆常化的安老院舍外展專業服務試驗計劃，料可於明年2月恆常化，2至3月涉開支約1.05億元、2023/24年度則需2.38億元撥款，料4.5萬長者受惠。而私營殘疾人士院舍專業外展服務試驗計劃，恆常化後開支為5,800萬元，將惠及4,00名殘疾人士。

另外，當局亦撥款提升「改善買位計劃」下甲二級院舍的質素，涉及每年額外開支7,410萬元，料有4,800名長者受惠。

增設8間合約院舍 合共提供1900個宿位

財政預算案又提到，將在古洞北新發展區福利服務綜合大樓設立7間合約院舍、另在粉嶺皇后山發展項目新增1間合約院舍。消息人士指，位於古洞北新發展區的7間合約院舍，料明年第二季投入服務，將提供1,750個宿位、另可提供40個日間服務名額、140個康復服務名額；而粉嶺皇后山的合約院舍，則預計明年年底才投入服務，提供150個宿位。

而在屯門第54區增設長者鄰舍中心，預料2023年可投入服務，為區內400長者及照顧者支援。

安老院暫停家屬探訪多時，家屬只能購買日用品請院舍員工轉交年長的家人。（資料圖片／黃寶瑩攝）

業界指增設合約院舍「好過無」 院舍質素是問題關鍵

香港老年學會總監陳靜宜回應指，政府增設合約院舍是「好過無」，但8間院舍、共提供1,900個宿位，並非今年內能提供的事；加上與幾萬的院舍輪候人數相比，新增宿位量不算多，她不禁反問：「可以解決到幾多（正在輪候長者的需要）呢？」

至於長者院舍住宿照顧服務券自推出以來使用人數達3,200人，當局見到有需要，將計劃恆常化，陳靜宜表示樂見政府作出的決定，她續提出，政府未有將服務券數量大幅提升，或因符合當局要求、具一定服務質素的院舍不足，即使大幅增加服務券數量，長者及照顧者都會因為「無得揀」而用不到服務券。陳認為，坊間有很多院舍可供入住，但院舍質素的問題，才是不少長者及照顧者寧願花長時間輪候資助院舍的原因。

▼政府2月23日公布新年度財政預算案▼

