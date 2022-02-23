確診大廈｜元朗550大廈有人染疫　港島區The Icon等多幢豪宅上榜

第五波疫情持續擴散，今日（22日）再破單日最多人確診紀錄，新增8674宗陽性個案，另有7990宗呈報個案。患者分布全港各區，過去14日共有近4,000幢大廈出現確診個案。過去14日有超過4700幢大廈出現確診個案。

按地區層面分怖，元朗區有550幢大廈有人中招成18區之冠，當中元朗嘉湖山莊有28幢大廈有人確診。其次油尖旺則有491幢大廈上榜。



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第五波疫情在全港擴散，遍佈全港18區，政府更新過去14日內有新冠病毒陽性檢測個案，曾居住的住宅大廈名單，有超過4700幢大廈上榜，名單內大廈過去14日內有確診者居住。

18區當中，元朗區有550幢大廈有人中招成18區之冠，區內嘉湖山莊過去14日內有28幢大廈有人確診而被納入名單中，當中景湖居14座、7座、翠湖居6座等於今日新入榜。

大生圍大型私人住宅屋苑錦綉花園亦有八個住所被納入名單當中；連接地鐵站的區內豪宅Grand Yoho全部大廈均有確診個案。

油尖旺亦有491幢大廈上榜。當中港灣豪庭7座今日新入榜。

另外，港島亦有多幢豪宅新入榜，當中包括中西區The Icon、明珠台D座、莊士明德軒等。

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▼2月23日 長沙灣麗翠苑麗棠閣圍封檢測▼



過去14日亦有不少紀律部隊宿舍出現確診個案，當中包括荔景、秀茂坪、觀塘、順利、上水、黃大仙及西九龍紀律部隊宿舍，當中觀塘紀律部隊宿舍１座為今日新入榜。

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