患者遍18區　深水埗、沙田、元朗重災佔36%　逾300間院舍有人染疫

本港今日（23日）新增8674宗陽性個案，另有7990宗呈報個案，過去24小時有153名確診病人離世。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生在疫情記者會指出，現時確診個案已遍佈18區，即使患者數字最少的一區的確診個案亦數以百計。張又指，深水埗、沙田、元朗區的個案總數屬首三甲，分別各佔整體個案12%，即居於該三區的患者人數，已佔去本港逾三分一的確診個案。



張續指，現時超過300間院舍曾有確診個案，雖然大部份只有零星個案，但有30間院舍爆疫有逾10人確診，當中涉最多人感染的個案有多達40人確診。



張竹君表示，就地區層面而言，現今疫情已擴散至全港18區。她指出，今年1月時，確診個案主要來自葵青區，佔整體52%，其餘黃大仙及離島同樣各佔約7%左右，其他地區只有零星個案。

惟第五波疫情蔓延至今，「啲個案散到18區都有」，目前個案最多的三區分別為深水埗、沙田及元朗區，各佔整體個案約12%。而其他區亦有個案，即使最低確診數字的區域，個案宗數亦數以百計。

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另外，本港現時有超過300間院舍出現確診個案，當中大部份並非有很多個案，但有30間院舍爆疫，曾有超過10宗確診個案，而數字最多的院舍則有40人確診。涉及院舍的確診個案，包括逾300員工，以及逾930名院友染疫。

衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，院舍接種率偏低，一直希望加大接種率，但遇不少家人不願老人家接種，認為長者少外出或「疫症未到」。他呼籲市民如有家人在院舍居住，應要支持接種，接種率提高對長者有保障。

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