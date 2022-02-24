疫苗通行證｜網傳時代廣場出現巨大安心出行QR Code　實為P圖創作

「疫苗通行證」今日（24日）正式實施，市民進入商場等地力須先掃安心出行及隨身帶有針卡證明。繼昨晚（23日）流傳青衣城出現大型安心出行二維碼（QR Code）後，今日亦有網傳圖片顯示，銅鑼灣時代廣場有大型QR Code如廣告般懸掛半空。

青衣城的QR Code網上瘋傳後已經拆下，至於時代廣場的其實只是改圖，來自Instagram帳戶「SurrealHK」，帖文的標籤寫上「made with photoshop（意即改圖）」。該帳戶不時以香港作背景，配以超現實、 誇張的改圖概念，創作不同作品。



今日社交媒體上流傳一張時代廣場中庭懸掛一個大型安心出行QR Code的相片，圖中更有人高舉電話「嘟」QR Code。不少網民對此嘖嘖稱奇，在社交媒體分享相片。

今午實地考察只見時裝品牌廣告

《香港01》記者今午到時代廣場，中庭位置並無出現圖中的大型QR Code，只有時裝品牌的廣告。事實上，出現大型QR Code的圖片，最初出自Instagram帳戶「SurrealHK」，帖文標籤指明作品是改圖。

▼2月24日 疫苗通行證首日 市民在荷里活廣場內掃安心出行▼



發圖網站常以香港作背景 配以超現實誇張概念改圖

翻查資料，「SurrealHK」的作品是由委内瑞拉回流香港的攝影師Tommy Fung創作，帳戶不時發表改圖創作，通常以香港背景，配以超現實、誇張的改圖概念及手法創作，例如近日天氣寒冷，便出現冰天雪地的改圖；農曆新年期間，則在相中加上多隻老虎。

▼2月24日 疫苗通行證首日青衣城商場及超市貼了大量安心出行供市民掃碼▼

