疫情｜九巴App增功能　乘客可報車廂衞生情況　員工獲派快測套裝

第五波新冠肺炎疫情持續爆發，九巴今日（24日）表示，即日向所有車長、車務外勤員工及維修員工提供快速抗原測試套裝，並指在第五波疫情下，在九巴應用程式加設「報告車廂及車站清潔」選項，乘客可提供需清潔的車廂或車站，供九巴跟進。



即日起向車長、車務外勤員工及維修員工派發快速抗原測試套裝

九巴表示，即日起會陸續安排向同事，派發由政府提供及九巴採購的快速抗原測試套裝，讓前線員工自我檢測，以保護自己和社區。九巴續指，車廂方面先後推出多項清潔及抗疫措施，包括加裝橫趟式車窗，增加空氣流通；使用抗菌塗層為車廂長期消毒；以稀釋漂白水及清潔劑清潔車廂；車廂及車站增設消毒潔手液等。至於車站及員工設施，九巴亦加強清潔消毒次數。

▼2月24日 疫苗通行證首日 市民在荷里活廣場內掃安心出行▼



乘客透過App提供車牌、路線或車站位置 九巴跟進清潔

另外，九巴指在其應用程式的即時對話功能，加設「報告車廂及車站清潔」選項，乘客只要點選程式右下角的「即時對話」，然後按「顧客意見」，揀選「報告車廂及車站清潔」後，就可提供車牌、路線或車站位置等資料，供九巴跟進。