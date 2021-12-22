浸大設中藥創新研發中心　研究治療慢性便秘和潰瘍性結腸炎中藥

香港浸會大學獲港府創科署「InnoHK 創新香港研發平台」資助，成立一站式中藥研發平台「中藥創新研發中心」。浸大表示，平台是本地大學首間綜合性中藥研發中心，將配合香港首間中醫院投入服務，希望加快香港在創新中藥開發的發展，並以成立全球市場為導向的藥物研發初創企業，培育本地中醫藥研究人才。中心現正重點進行針對慢性便秘和潰瘍性結腸炎的中藥研究。



中藥創新研發中心總裁卞兆祥（右）及高級科學主任林成源（左）表示，中心能一站式處理整個中藥研發過程。（浸大圖片）

浸大中藥創新研發中心位於香港科學園，合作夥伴包括芝加哥大學唐氏草藥研究中心、中藥質量研究國家重點實驗室（澳門大學），以及浸大環境與生物分析國家重點實驗室。

中心設六個研究平台，為中藥配方進行臨床前或臨床研究，包括「臨床數據科學研究組」、「腸道菌群與代謝研究組」、「免疫和腸道炎症研究組」、「中藥藥學研究組」、「人工智慧驅動藥物開發研究組」和「藥品註冊申請組」。

浸大校長衞炳江指出，浸大在中草藥藥物研發方面有豐富經驗，創新研發中心擁有完備設施，讓中醫藥專家分析中藥成分、藥理、藥效及安全性評估等中藥臨床前研發過程，預計2025年浸大負責營運的香港首間中醫醫院時，可進行臨床實驗，完成藥物開發過程，屆時浸大會具備完整中藥基礎科學研究、臨床前研究及臨床測試能力，「研發有效中醫藥的工作將會更上一層樓，並讓本港的中藥產品在地區以致國際上更具競爭力。」

浸大表示，正重點進行針對慢性便秘和潰瘍性結腸炎的中藥研究。中心總裁卞兆祥說，中心中藥研發工作使用廣受市場採納的國際標準，把傳統中藥複方，結合先進醫學科技和知識轉化為創新藥物，有助促進中藥的標準化和國際化。而中心匯聚先進儀器、技術和人才，可處理整個中藥研發過程，相信中心能加快香港在創新中藥開發方面的發展。展望未來，中心期望成立以全球市場為導向的藥物研發初創企業，整合浸大在中醫藥教學、研究和臨床服務的優勢，培育本地中醫藥研究人才。