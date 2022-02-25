澳門報章轟香港檢測費貴濠江兩倍　承辦商解釋成本津貼差別

第五波疫情持續，港府呼籲市民「願檢盡檢」，社區檢測中心亦提供240元的自費檢測服務。相較之下，澳門及內地已多次調低核酸檢測費用，香港自費檢測的價錢分別較兩地貴兩倍及五倍，連澳門報章都轟香港價格貴。

不過，有經營社區檢測中心的承辦商指，本港陽性個案多，要進行多次覆檢，亦要挽留醫護人員，240元的收費是無利可圖，加上兩地津貼、成本不同，不能與澳門直接比較。



去年10月，澳門政府將新冠病毒核酸檢檢測費用下調至70澳門元。（澳門政府網）

特定群組以外的市民，現時可以使用社區檢測中心的自費檢測服務，政府規定有關服務的收費上限為240元。除為私人用途作檢測，部份需要強檢市民為節省時間，都會使用較少人排隊的自費檢測服務。

2022年2月24日，澳門《捷報》頭版轟香港檢測費貴。（捷報）

澳門五度下調檢測費

不過，澳門政府於2020年8月至去年10月期間，已先後五次調低新冠病毒核酸檢測費用，由原先的180澳門元（約175港元），下調至70澳門元（約68港元）。香港自費檢測的價錢，較澳門貴兩倍有多。

當地衞生局去年底表示，政府一直與核酸檢測機構協調，爭取下調檢測費用，但收到檢測單位反映，因應當地人力資源和行政成本的情況，暫未有條件再下調價格。

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內地醫保局指令下調費用至50

至於內地，國家醫療保障局自2020年5月起，指令各省醫保局集中招標採購新冠病毒核酸檢測試劑，以壓低價格。

國家醫保局過往曾多次指示內地各省市的醫保局，調低新冠病毒核酸檢測費用，去年9月已下令將全國核酸檢測費用，下降至每次60元人民幣（約74港元）。至去年12月，國家醫保局啟動第三輪全國聯調，要求全國公立醫院在12月15日前，將核酸檢測費用下調至40元人民幣或以下（約50港元）；一次檢測多人樣本的混合檢測，一人費用亦要下調至10元人民幣或以下（約12港元）。

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香港化驗業界：本港採樣成本較高

香港自費檢驗收費較澳門及內地昂貴，是否因政府設定的收費上限過高？

香港醫務化驗所總會主席李偉振表示，本港與澳門採樣的方式不同，加上薪酬及檢測機器成本都較澳門高。他解釋，本港是以鼻腔和咽喉合併拭子取樣，而澳門則只以鼻咽或口咽拭子採樣，採樣的方式所花的時間較長且成本亦較高。

香港分子病理檢驗中心主任黃利寶表示，自費檢測收費240元是無利可圖。（資料圖片 / 張浩維攝）

社區檢測中心承辦商：240元是無利可圖

有經營社區檢測中心的香港分子病理檢驗中心主任黃利寶亦指，雖然政府會按合約「包底」20,000個自費檢測，「但其實一份合約三個月至半年，所以其實幫助不是太大」，形容本港檢測商在自費檢測上是自負營虧。

他直言，自費檢測收費240元已是無利可圖，而在現時疫情大爆發的時期更是難以收支平衡。他解釋，中心是以混樣形式做檢測，如發現混樣的樣本陽性，則要再覆檢相關的樣本。現時陽性比率高，基本上每日都有10至15%的樣本是陽性，覆檢次數上升亦令成本大大增加，「變相我每日要做多逾一萬個樣本檢測。」

他又透露，現時政府及醫管局以高薪吸引護士到社區治療設施工作，檢測商在給予醫護薪酬上亦要「加價留人」，故認為檢測費用不可與「津貼多、人工低」的澳門直接比較。

招彥燾認為，自費檢測的價錢可以再輕微下降，但沒有可能低至跟澳門與內地。（資料圖片 / 羅國輝攝）

澳門物資經內地政府採購 香港按商業市場購入

另一檢測承辦商相達生物科技董事長招彥燾補充，澳門與內地的關係較密切，大部份檢測承辦商為內地公司，故大部份檢測所需要的物資都是經內地由當地政府統一採購。相反，香港的檢測商都是各自向代理商購入檢測物資，檢測商之間會有互搶物資的情況，故格價較浮動，「好像現時疫情就會比較貴。」

不過，他認為，隨著病毒檢測技術愈來愈成熟，檢測儀器等固定資產已「回本」，自費檢測的價錢可以再輕微下降，「至少要過百元，但要好像澳門般數十元是沒有可能。」

台灣自費檢測降價後仍貴過香港

不過，香港的自費檢測未算最貴。在台灣，除通報個案、醫院病人及其他指明人士的核酸檢測，由政府承擔費用外，其他市民要進行核酸檢測，需到醫療機構使用自費服務。

2021年3月，台灣的中華民國消費者文教基金會曾作出統計，指當地70間醫療機構的自費核酸檢驗，費用介乎4,500到8,000元新台幣（約1,225至2,231港元）不等，較香港高五倍。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥當時回應指，台灣的自費檢測每次採檢兩個基因，加上當地可進行檢測的機構，每間分到的檢驗樣本都不多，因此難以降低成本。

至去年6月，中央流行疫情指揮中心宣布，將部立醫院自費檢測費用降至3,500元至4,500元新台幣（約976至1,225港元），以減輕市民負擔。

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