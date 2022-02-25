港大12名學護上陣　駐彩榮路體育館照顧暫託長者：盡少少力量幫手

本港第五波新冠疫情嚴峻，早前大量市民在寒風中等候入院，當中不少是長者。社會福利署在觀塘彩榮路體育館設立暫託中心，接收由醫院管理局轉介，而正等候入院的長者，提供約150個病床。



香港大學醫學院院長梁卓偉今（25日）連同護理學院學生，到訪彩榮路體育館。梁表示，將有24名來自港大醫護學院員工及學生，會在暫託中心照顧狀態穩定的長者。相關人員在體育館內，不會進行任何高風險醫療程序，若有長者病情惡化，會隨即透過急症直線送院。有參與支援工作的醫護學生稱，「見到長者之前嘅情況，想盡少少力量幫手。」



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梁卓偉解釋，醫管局九龍中聯網的醫院，包括伊利沙伯醫院及廣華醫院，接收的確診病人已擠滿院內通道及升降機附近，不少是來自院舍的長者。現時並非每間安老院舍都有條件做到隔離規格的病房，新冠病毒在院舍傳播力很強，一批未能入院，又無法返回院舍的長者陷入兩難局面。

港府將彩榮路體育館改作暫託中心，並安排24名來自港大醫學院及護理學院的師生，負責做臨床看護。其中12名具實習經驗的高年級護理學生，自發參與為期兩星期的護理服務。

暫託中心昨有6長者需送往急症室

梁卓偉續說，不少長者送院時太匆忙，忘記帶備長期食用的藥物，暫託中心內的醫護，可在這段期間提供醫療照顧，「好多未需要入院、例如臨床觀察穩定，但又確診，就可以先送來到隔離設施，由醫生護士去照顧，開慣性藥。」

中心內已同步連結醫院局內電腦系統，可即時查閱患病紀錄及藥物史。梁說，昨日曾有6位長者出現突發情況，即時根據當值醫護判斷送往急症室。

學護主要負責派藥、幫患者處理傷口及餵飯等工作

上前線照顧暫託長者的學護中，有3人為港大護理學五年級學生。他們表示，由於上周急症室外輪候入院狀況，知道醫院目前很多個案，替等候入院的患者心痛，希望可以提供協助。他們在暫託中心內負責派藥、幫患者處理傷口及餵飯等工作。張同學說，剛好知道有設施招募學護，「中心內的長者情況穩定、盡少少力量幫手。」

陳同學亦為長者在戶外等候入院的遭遇感到不幸，知道現時醫院設施，未必滿足到所有確診個案，「自己又完咗實習，有空閒時間，有能力可以幫忙。」陳又指，暫託中心的醫護防護裝備與醫院同級。另一位陳同學也稱，學護都可以出一分力。

梁卓偉補充，曾諮詢過護士管理局主席，護理學生畢業前需要到不同專科臨床實習；以往未曾出現過「隔離中心」的實習規定，但對方稱「完全冇問題」，學生可在今年暑假畢業。梁續說，未來或會視乎中心接收病人數量，調配更多來自其他醫護學院的師生參與。