疫情｜單日確診破萬達10,010宗　呈報個案2.1萬　增47人死最細9歲

第五波新冠肺炎確診個案持續上升，首次單日破萬宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（25日）表示，本港新增10,010 宗確診個案，同時共收到21,979宗呈報個案，數字再創新高。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻亦指，單日增47宗死亡個案，患者年齡介乎9至100歲，包括昨日提過的9歲男童個案。



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張竹君表示，增10,010 宗確診，除了4宗屬輸入，其餘都屬本地個案。她續稱，4,747宗由醫管局檢測界定為確診，5,263宗由衞生防護中心公共衞生化驗所化驗，當中9宗疑為Delta，5,086疑為Omicron個案。她又稱，收到21,979宗呈報個案。

被回是否仍繼續個案追蹤 張︰主要最集中將啲病人話畀醫管局聽

現時單日新增個案破萬宗，被問到衞生防護中心是否仍會做個案追蹤，以及安心出行的行蹤紀錄是否仍有用時，張竹君未有正面回應。她說，「主要最集中將啲病人話畀醫管局聽，呢啲係需要隔離，需要治療嘅人士。咁另外我哋都會向佢啲屋企人發出檢疫」。至於安心出行，她則指市民需繼續使用，但暫時會集中處理個案，及其密切接觸者。

劉家獻表示，再多47名病人離世，包括27男20女，年齡介乎9至100歲，包括昨日公布的9歲男童。他續指，41名離世患者為65歲以上，其餘5人為48至64歲，當中兩人同為48歲，其中一人為老人院院友，長期臥床，有高血壓、糖尿病等長期病，以及曾經中風；另一名48歲離世患者則有晚期腎衰竭，亦有抽筋痙攣。他指，離世患者中，共有27人居於院舍。

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至於離世患者疫苗接種情況方面，劉家獻指，47名患者之中，有42人未曾打針，一人只打一針，4人已打兩針。

李嘉誠基金會捐5000萬元 支援5私家醫院收醫管局轉介病人

劉家獻亦稱，李嘉誠基金會捐助5,000萬元，以支援5間私家醫院接收公立醫院轉介的病人，包括接收預約手術的非新冠病人，首階段涉及心血管檢查、需要介入治療的冠心病病人；下階段將接受指定類別癌症病人。

劉表示，參與計劃的私家醫院包括養和醫院、港怡醫院、中文大學醫院、聖德肋撒醫院，以及寶血醫院，預料超過約200名資格的冠心病病人受惠。

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李嘉誠基金會︰參與私院已確定將處理逾百宗緊急個案

李嘉誠基金會表示，為減輕公營醫療系統壓力，推出支援私家醫院計劃，今次計劃新增寶血醫院加入。基金會續指，在目前公立醫院床位嚴重缺乏情況下，希望透過計劃，方便公院騰出病床，接收仍在急症室輪候入院的病人。基金會的資助將增1,000萬元，加至5,000萬元，以支援一共5間私家醫院，接收公立醫院非染疫病人。

基金會又指，早前參與計劃的4間私院，昨日已開始接收醫管局轉介的病人，相關個案由公私醫院雙方自行協調和處理。基金會續指，自2月19日宣布計劃以來，參與的私院已確定將處理逾百宗緊急個案，包括因為新冠病情不能作心臟病手術的病人，之後會擴展至癌症病人。基金會主席李嘉誠表示，感謝全體醫護人員在疲憊中仍然堅守抗疫。

天水圍醫院明日起只收新冠確診病人

另外，天水圍醫院明日（26日）起轉為全收確診病人的醫院，劉家獻表示，可提供約300張病床，希望可集中照顧新冠病人，至於其他陰性病人會轉到同區醫院，例如屯門醫院，或博愛醫院，迫不得已之下才要跨區。他又指，急症室會繼續運作，呼籲輕微病徵不要到急症，更不要召救護車，因為並不會加快進入隔離設施，有需要可致電預約指定診所。

劉家獻又指，醫管局累計有2,000名員工染疫，密切接觸者相信更多，即數千名醫管局員工無法上班，不過當中亦有部份人已康復上班。他表示，現時工作量遠超負荷，前線員工不眠不休照顧病人，人手非常緊張，希望私家同業參加兼職計劃。

早前當局修改出院準則，劉家獻表示，病人留院時間縮短，但並無數字顯示多少人於新準則下出院，強調新準則可加快騰空病床，接收有需要病人。