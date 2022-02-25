疫情｜亞博2號館昨重開可容納378人　專收院舍確診長者及殘障人士

本港新冠肺炎疫情嚴峻，隔離病床床位、隔離設施供不應求。為應付龐大需求，據了解，政府昨日（24日）已重新啟用亞洲博覽館2號館，以接收確診長者。



醫管局今日在疫情記者會表示，亞博2號館現由社會福利署運作，會接收現時在公立醫院的安老院院友，醫管局會派出醫生診症。社署回覆《香港01》查詢時指，2號館會接收由醫管局轉介的安老院及殘疾人士院舍確診患者，可容納378人。截至今日上午9時，2號館共有90人入住。



亞洲博覽館的部份展館，現已作為安老院舍院友檢疫用途。消息指，亞洲博覽館2號館已重新啟用，主要接收院舍確診長者或殘障人士。據了解，工程在昨日完成，並於同日接收病人，交由社署負責。

醫管局總行政經理劉家獻今日在疫情記者會表示，亞博二號館現由社署運作，會接收現時在公立醫院的安老院院友，由社署派員照料，而醫管局亦會派出醫生診症。他又透露，亞博一號館將會在短期內開啟，屆時希望接收較年輕的病人，但長遠要配合政府整體安排。

社署︰2號館可容納378人 已有90人入住

社署回覆查詢時證實，亞博2號館昨日已交由社署管理，會用作接收由醫院管理局轉介的安老院及殘疾人士院舍確診患者，可容納378人。截至今日上午9時，2號館共有90人入住。

社署又指，連同2號館的378個名額，亞博中心現時可容納1,018名安老院及殘疾人士院舍院友作隔離、檢疫用途。截至今日上午9時，共有550名人士在亞博中心接受隔離、檢疫。

▼河套地區興建隔離設施及臨時醫院▼



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洪水橋社區隔離治療設施地皮 前身屬物流站

另外，政府早前稱會於落馬洲河套區、元朗潭尾、前新田購物城、洪水橋、青衣市地段200號推展由中央援建的社區隔離治療設施。

消息指出，洪水橋地皮以前屬物流站，作倉庫用途，而青衣地皮則曾在賣地表內，是眾多選址中「最靚」，因該址已平整。翻查新華社報道，青衣方艙醫院將於開工後約一星期率先交付使用，而日前亦有傳媒報道，青衣地皮已有組合屋配件到場。