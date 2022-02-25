疫情｜快速測試陽性者將可自行網上登記確認　毋須取樣本瓶覆檢

第五波新冠肺炎疫情持續擴散，近期不少市民自行使用快速檢測，發現對新冠病毒呈陽性，但相關結果並未受衞生署確認為確診認可，相關人士需再提交樣本瓶進行核酸檢確診，但持續出現確認滯後。



政府今晚（25日）表示，為免資源重疊及耽誤時間，計劃容許快速測試呈陽性的人士，透過網上系統，直接登記陽性結果，毋須再經過核酸檢測確認，可直接獲視為陽性個案作後續跟進。政府表示，相關安排及系統正在準備階段，詳情容後公布。換言之，除現有到檢測點接受採樣及取樣本瓶外，有第三條認可確診的做法。



檢測及列確診三大渠道：

．到社區檢測中心／流動採樣站接受採樣，由衞生署確認

．領取樣本瓶提交深喉唾液樣本，由衞生署確認

．自行進行快速測試，上網直接登記陽性結果

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政府：大量樣本有待檢測顯然並不理想

連日來各檢測站大排長龍，數日都未有結果；有市民自行使用快速檢測後發現染疫，但由於未接受核酸檢測，未獲視為患者，部份市民希望領取檢測樣本瓶，但同樣大排長龍，而且清晨就一掃而空，同樣等多日仍未有結果。

政府晚上公布，近日疫情嚴峻，新增個案持續高企，2月份已合共檢測超過460萬次，過去7天平均每日為超過20萬人採樣，但檢測需求隨着疫情上升與日俱增，為核酸檢測樣本的化驗工作帶來極為沉重的壓力，大量樣本有待檢測；有部份市民，包括經快速測試呈陽性人士，或在提交樣本多日後，仍未取得檢驗結果，承認情況顯然並不理想。

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可透過網上系統直接登記陽性 詳情容後公布

政府續指，現時整體社會感染風險較高，快速測試套裝的靈敏度，雖然稍遜於核酸檢測，但仍可快速及相對準確地發現病毒量較高的患者，而且可大規模應用，又可自行檢測，市民在過去數周亦已適應自行快速測試。

發言人指，為免資源重疊及耽誤時間，政府計劃容許快速測試呈陽性的市民，日後可透過網上系統，直接登記陽性結果，毋須再經過核酸檢測確認，便可獲直接視為陽性個案作後續跟進，以加快支援相關人士。政府指相關安排及系統正在準備階段，詳情容後公布。

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檢測營辦商化毋須再提交樣本予衞生署覆檢

另外，現時由檢測營辦商化驗的樣本，若呈現初步陽性，會交由衞生署公共衞生化驗服務處覆檢，以確認結果。同樣，為免資源重疊，政府表示，即日起會減省公共衞生化驗服務處的覆檢程序，日後經營辦商核酸檢測的陽性個案，將直接視為確診，直至另行通告為止，做法與現時醫院管理局呈交衞生署確認一樣。

政府又稱，決定以風險為本為原則，由今日起修訂強制檢測策略，直至另行通告為止。當中包括，持續針對風險更高的樓宇採取限制與檢測宣告行動，即圍封，而且計劃涵蓋更多樓宇；至於其後續的強制檢測規定，將改為讓居民接受快速測試。

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向傳染風險較高地點發快速測試套裝取代強制檢測

傳染風險較高的地點，例如出現多個案例的樓宇、食肆等，政府會向相關人士，包括員工、居民等，派發快速測試套裝，取代以往發出強制檢測公告的安排。換言之，相關人士毋須再前往社區檢測中心，或流動採樣站接受檢測，可改為自行用快速測試，而原先已發出的強制檢測公告亦會取消。

高暴露風險從業員強檢放寬至7日一檢

至於高暴露風險特定群組的從業員，即包括檢疫中心、酒店、專車員工、機場員工、貨櫃碼頭及船務、凍房工作人員等，強制檢測將由現時每兩日或三日一次，修訂為每7日一次；同時政府會透過業界，向從業員派發快速測試套裝，讓他們在檢測周期中，更頻密測試。

除繼續為須接受強制檢測的人士提供服務外，政府仍會維持於社區檢測中心、流動採樣站為「願檢盡檢」人士提供免費檢測服務，以減低病毒在社區傳播的機會。流動採樣站數目會因應上述已更新的措施而下調。