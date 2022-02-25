疫情｜確診5歲女童危殆心跳過快　目前500病童留院超出可接收人數

本港新冠肺炎疫情嚴峻，第五波疫情中有多名兒童病情嚴重或危殆。醫管局今日公布（25日），再多一名五歲女童危殆，她昨日（24日）入院前已出現發燒、嘔吐、胸口不舒服等病徵，入院後發現心跳過快，經藥物治療後轉送至兒童醫院留醫，由兒童心臟科醫生跟進。而昨日在家中暈倒的4歲男童樣本證實染疫，醫管局指其情況已有改善，並已退燒。

另外，醫管局指目前有400至500名確診新冠肺炎病童留醫，遠超可接收病人數目。目前考慮在感染控制中心或亞博中加設家庭房，不過強調如父母沒有確診，不建議一同入病房照顧，「你又入埋去令到下一個入唔到，大家都唔想，希望大家坐埋同一條船，將心比己」。



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女童入院前發燒、嘔吐 4家人確診或有病徵

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日在疫情記者會中指，多一名5歲女童危殆，她於昨日送到瑪麗醫院，入院前數日已出現發燒、嘔吐、胸口不舒服情況，而其父親及家中外傭快速測試結果陽性，其母親及同姐姐已有病徵。該女童入院後心跳過快，已由兒童心臟科醫生診治，故已送到兒童醫院治療。被問到女童是否已接種疫苗，劉家獻則指暫沒有資料。

家中暈倒4歲男童已退燒有好轉

另外，昨日劉曾交代一名4歲男童在家中暈倒送往仁濟醫院，其快速測試結果陽性。醫院內為男童取樣本檢測結果同為陽性，他目前已送往瑪嘉烈傳染病中心，情況有很大改善，亦已退燒。

3歲女童在兒童醫院ICU留院四日，還是救不回。（資料圖片／吳鍾坤攝）

劉今日又交代確診兒童入院隔離安排，指有醫療需要的確診小朋友會安排入兒科隔離，如父母確診又有能力照顧病人，可行情況下安排入同一病房；但如父母無確診，則不建議一起入病房，除有原因一定要照顧，例如餵哺母乳等，院方會視乎運作有特別考慮。他希望父親理解隔離病房擠逼，沒有空間予父母留下，有空間會儘量接收病童，強調每日會安排視像通話，亦會定期告知進展。

他又表示，目前有400至500名個確診新冠肺炎病童在醫管局接受治療，強調如父母陪同入院就減少可接受病童空間，「大家想像如果小朋友確診父母都好心急，你又入埋去令到下一個入唔到，大家都唔想，希望坐埋同一條船，將心比己，除自己小朋友，畀其他小朋友都接受到治療」。

2022年2月25日疫情記者會。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君、醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者。（聯合採訪）

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