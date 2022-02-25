疫苗｜縮短成人打第三針間隔至三個月　建議青少年大腿打復必泰

衞生防護中心轄下「疫苗科學委員會」周五（25日）晚舉行聯合會議後，決定因應第五波疫情嚴峻，更新了新冠疫苗接種建議，包括將打第三針時間由原來與第二針相隔六個月，縮短至三個月，其中60歲或以上人士可優先接種第三針。另外，目前不建議一般12歲以下的兒童接種第三劑新冠疫苗。

當局亦建議兒童及青少年，在大腿注射復必泰。



▼2月11日 禮頓中心衛星社區疫苗接種開始運作▼



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第二第三針間隔 六個月縮短至三個月

聯合科學委員會晚上召開會議後，更新若干新冠疫苗接種建議，包括將打第三針時間的由原來與第二針相隔六個月，縮短至三個月。

當中由於60歲或以上人士有較高風險，故可優先接種第三針。

18歲以下間隔較長

至於18歲以下人士，委員會表示，12至17歲人士如已接種兩針科興，建議在相隔三個月後，接種第三針，科興或復必泰都可以；至於已打兩針復必泰的，則參考外國經驗，建議可相隔第二針五個月後，接種第三針復必泰；如希望改打科興亦可。

另外，委員會建議，5至17歲人士接種兩針復必泰的相隔時間，應由原本的12個星期，縮減至8周。

▼2月17日 圓洲角體育館的兒童社區疫苗接種中心接種情況▼



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不建議12歲以下打第三針

12歲或以下兒童方面，委員會表示，經過參考外國經驗，而且欠缺科學證明，暫不建議接種第三針疫苗。

對於免疫能力較弱的12歲或以上人士，委員會表示，參照世衞及海外建議，強烈建議他們在接種第三針疫苗後，相隔3個月可打第四針疫苗。12歲以下的同類人士，則建議在打完第二針後，相隔最少4星期後可第三針。

委員會亦建議，兒童和青少年，特別是男性，打復必泰的時候打大腿中區（mid-anterolateral thigh）

▼2月16日 5至11歲兒童打復必泰疫苗首日▼

