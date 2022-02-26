港鐵向醫管局醫護送一萬張都會票　探討確診員工於港鐵範圍內隔離

第五波新冠疫情在港肆虐，港鐵宣布，推出多項惠及弱勢社群，支持醫護的新措施，包括透過醫管局向醫護員工，送贈10,000張港鐵都會票；同時透過與惜食堂及同路舍合作，包括向1500個合資格家庭，捐贈500至800元不等的超市食物券，並向550名無家者提供緊急庇護所服務，熱餐及物資等支援。

特首林鄭月娥早前透露，為紓緩隔離設施需求，政府部門如有設施，可用作隔離其染疫人員；港鐵亦正尋找地方以隔離港鐵職員，令更多高風險市民可隔離。港鐵表示，正與有關部門聯繫，探討於港鐵範圍內，為確診員工設臨時隔離地點的可行性。為支援檢測呈陽性的同事及家屬，由3月1日起為他們設立24小時專屬醫療熱綫、提供網上醫療諮詢及藥物運送服務。



東涌線平日非繁忙時間約8分鐘一班。（資料圖片）

港鐵表示，希望新措施能在疫情期間，支持社會不同群組需要。港鐵將透過醫管局向醫護員工，送贈10,000張港鐵都會票；以及透過與惜食堂及同路舍合作，包括向1500個合資格家庭捐贈500至800元不等的超市食物券，並向550名無家者提供緊急庇護所服務，提供熱餐及物資等支援。

另外，因應的士業受疫情影響，港鐵2月中開始已擴大開放高鐵西九龍站停車場泊位，以象徵式月租供長期閒置的士短期停泊，合共提供480個泊車位。

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第五波累計650名員工確診 3.1起為檢測陽性員工及家屬設醫療熱綫

根據港鐵資料，截至昨日（25日），港鐵在第五波疫情中，已累計有650名車務、維修員工及承辦商人員確診個案。

港鐵表示，目前正與有關部門聯繫，探討於港鐵範圍內，為確診港鐵員工設立臨時隔離設施的可行性，惟由於涉及防疫和治療安排，相關工作須嚴謹進行。港鐵內部亦會由3月1日起，為檢測呈陽性的港鐵員工及家屬，設立24小時專屬醫療熱綫、提供網上醫療諮詢及藥物運送服務。公司正積極安排利用企業資源支援確診以及須強制檢測員工，同時亦希望能減輕公營醫療系統的壓力。

另外，港鐵亦將向全體員工及兼職員工贈送包括快速抗原檢測劑、湯包現金券等物資的「抗疫關愛包」。

▼檢測及確診求醫指引▼

