秀茂坪邨秀華樓、秀義樓、安寧花園5座解封　共617人初陽佔逾一成

秀茂坪邨秀華樓昨日（25日）因污水陽本呈陽性結果，下午4時30分起被圍封。政府表示，行動中有2,070人接受檢測，當中有259宗初步陽性及36宗檢測結果不確定。按有關數據計算，即已檢測的大廈住客初步陽性比例達12.5％。同邨的秀義樓陽性比率更高，昨夜的封區行動中，有2,030人接受檢測，分別揪出273宗初步陽性檢測個案和40宗檢測結果不確定個案，檢測陽性比率佔受檢人士13%。

不過當局同時宣布，秀華樓於今日下午約一時獲解封，住客只要能出示陰性檢測結果短訊，就可由指定出口離開。

至於將軍澳安寧花園第5座昨晚7時亦圍封強檢，今午約3時35分解封。910名人士檢測樣本中，有85個呈初步陽性，7宗不確定，即亦有接近一成人初步確診。



▼2月25日 觀塘秀茂坪邨秀華樓封區檢測▼



+ 28

秀華樓、秀義樓合計有532宗初步陽性

政府昨日下午4時30分起圍封秀茂坪邨秀華樓，並於今日下午約一時完成強制檢測行動，居民持陰性檢測結果短訊，並提供個人資料後，可經指定出口離開。港府指出，昨晚10時前為居民檢測，共有約2,070人接受了檢測，當中共發現259宗初步陽性和36宗不確定個案。行動中，政府亦派員到訪約790戶，當中有44戶沒有應門。

同邨的秀義樓昨夜7時亦被圍封強檢，共有2,030人接受檢測，初陽個案及陽性檢測比率更高。當局在秀義樓共發現273宗初步陽性和40宗檢測結果不確定個案，檢測陽性比率達13%。衞生防護中心將跟進有關個案，政府亦會向相關患者提供尚待入院或隔離設施時的健康建議和消毒用品。秀義樓已於今午2時45分解封。

▼2月25日 將軍澳安寧花園5座封區檢測▼



+ 2

安寧花園5座檢測陽性比率為9.3%

另外，將軍澳安寧花園第5座昨晚7時起亦圍封強檢，約910人接受檢測，當中發現約85宗初步陽性檢測個案和7宗檢測結果為不確定的個案。該幢大廈於今日下午約3時15分起逐步解封。政府派員到訪約370戶，當中24戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

2.12至2.25期間曾身處涉事大廈逾2小時須強檢

即使在圍封檢測行動期間不在以上大廈，但任何人於2月12日至2月25日期間曾身處有關大廈內超過兩小時的人士，亦須於2月27日或之前接受強制檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。